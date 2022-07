David “Medallita” Jiménez demuestra su gran humildad

El boxeador David ”Medallita” Jiménez está en su mejor momento deportivo, pero es motivo para olvidar su pasado y así lo demostró mediante una publicación que hizo este miércoles en sus redes sociales.

David ‘Medallita’ Jiménez festeja el triunfo, este sábado.

Medallita confirmó que todo lo que ha logrado es a base y esfuerzo y agradeció a sus padres por todo el apoyo.

“Sin lujos pero siempre felices. No tuvimos la vida perfecta, pero siempre diferenciamos y reconocimos que vale la pena vivir la vida sonriendo a pesar de las dificultades. Un hogar cargado de buenos valores y de mucha felicidad, no cambio por nada mi infancia pues me ha ayudado a ser hombre maduro y a valorar cada una de las cosas de la vida. Agradezco a papá y a mamá por no rendirse y darnos todo lo que pudieron para vernos cada vez mejor”, escribió el boxeador.

Est fue la imagen que compartió David "Medallita" Jiménez para confirmar lo feliz que fue su infancia. Facebook

Medallita viene de vencer a Ricardo “el Niño” Sandoval la semana anterior y le abre las puertas para medirse con Artem Dalakian. El tico venció al estadounidense Sandoval en combate por las 112 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y ganó por decisión luego de doce rounds, en el Staples Center de Los Ángeles, pues vieron un férreo combate entre ambos boxeadores.

David Medallita Jiménez Ernesto Sandoval Pelea ante Ricardo Niño Sandoval 14 de julio del 2022 Cortesía: Fight Club Promotions

Medallita tiene un récord de 12 victorias y 0 derrotas y ahora apunta a la posibilidad de pelear por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra el ucraniano Artem Dalakian.