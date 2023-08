De lateral a lateral: Esto dijo Harold Wallace por la renuncia de Cristian Gamboa a la Selección Nacional

El exseleccionado costarricense Harold Wallace dio su opinión sobre la decisión que anunció el lunes Cristian Gamboa, del Bochum de la Bundesliga alemana.

Wallace expresó estar de acuerdo con la renuncia a la Tricolor de Gamboa porque así acaba con las especulaciones que perjudicaban más bien al jugador y porque ya dio lo que tenía que dar.

Las declaraciones las dio en el programa Contragolpe, de Gabriela Jiménez.

“Hizo lo mejor, decir que no quería estar más en la Sele, porque al no hacerlo estaba esa incertidumbre de que si quería venir, que no quería y quedaba mal él como jugador, se sinceró, fue honesto, tiene una lesión que entiendo que con los viajes y todo esto no le van a ayudar mucho a estar al cien por ciento”, expresó.

“Prefiere estar cerca de su club, estar allí y hacerse a un lado, tiene todo el derecho, me parece que ya dio todo lo que tenía que dar.

“Es de aplaudir, así corta con esa especulación que se hablaba que no quería la camiseta, que no quería al país, le queda claro a todo el mundo que no quiere estar más, no puede también por la lesión que padece”.