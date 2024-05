Palmareño podrá ayudar a un ser querido gracias a La Teja y Ópticas Münkel

Vecino de Palmares activó y ganó. Cortesía

Don Wílber Rodríguez Alvarado, fiel lector de La Teja, activó nuestro código el pasado viernes 17 de mayo y gracias a eso se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 102.000 colones) canjeables en cualquiera de las sucursales de Ópticas Münkel.

Este vecino de Palmares de Alajuela nos contó que estaba contentísimo con el premio, por eso se nos adelantó y nos dijo lo que tenía pensado hacer con la tarjeta de regalo.

“Este premio se lo voy a dar a mi hijo de 26 años, ya que tiene problemas de la vista, y ya le hacía falta un cambio de lentes”, comentó este fiel lector.

Al igual que para muchos otros lectores, este premio para Rodríguez es una salvada, ya que se economiza buena platica, pues ahora todo es más “cariñoso”.

“Estos premios le caen bien a cualquier persona, por más plata que tengan. Yo no tenía presupuestado sacar plata para unos lentes, pero salí favorecido y ahora voy a ayudar a mi hijo”, dijo.

Rodríguez, de 66 años, nos confesó que esta es la tercera vez que gana con La Teja y que por eso no iba a dejar de activar.

“Todos los días voy al centro de Palmares a comprar el periódico. Ya con esta son tres veces que ganó”, agregó.

Una de las cosas que más le gusta hacer a don Wílber es almorzar leyendo el periódico para mantenerse bien informado durante el día.

“Cuando voy a leer La Teja, una de las cosas que no me pueden faltar es el almuerzo. Siempre leo todo lo que trae, y de las cosas que más me gustan son los deportes, el crucigrama y los juegos”, comentó.

Este vecino de Palmares es pensionado, pero nos comentó que una de las cosas que más disfruta hacer en su tiempo libre es caminar y hacer trabajos de electricidad.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/nacional/usted-es-de-los-que-aleja-las-cosas-para-ver-mejor/JM5DFZPAJNGPRLNRYBYF6QLENQ/story/

Si usted desea ganar como este vecino de Palmares, lo único que tiene que hacer es activar nuestro código, el cual sale en la esquina superior derecha de nuestra portada. Para activarlo, tiene que entrar a www.lateja.cr., los datos que se piden son básicos y no se solicita ningún dato sensible.

Solo debe responder una pregunta muy sencilla. La promoción será durante los siete días de la semana y será la misma cantidad, 200 dólares canjeables en Ópticas Münkel.