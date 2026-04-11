De un sueño para su hijo a las sonrisas de sus nietos: una joya de dos ruedas

Lo que comenzó como un sueño para compartir con su hijo, hoy se convirtió en una historia de amor que sigue rodando sobre ruedas.

Raúl Corella encontró en una peculiar moto, estilo “monkey” con sidecar (dispositivo de una sola rueda acoplado al lateral de una motocicleta) y modelo 2023, la forma de mantener un anhelo que el destino no le permitió cumplir, pero que ahora disfruta junto a sus nietos.

Hace algunos años, Corella intentó conseguir una moto con sidecar para pasear con su hijo Shaiel, quien tenía una condición médica que le impedía caminar.

Aunque buscó sin éxito una Vespa con ese aparato o un modelo similar, el tiempo pasó y su hijo falleció hace tres años, dejando un recuerdo imborrable.

Raúl Corella es el orgulloso dueño de una moto Ram Bike Journey, una joya moderna inspirada en las motos de los años 70. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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Sin embargo, la vida le daría una segunda oportunidad: hace poco más de un año, su mejor amigo del fútbol, Gerald, le vendió una singular motocicleta moderna, inspirada en el estilo “monkey” de los años 70, una Ram Bike Journey, toda un joya.

Momentos que no tienen precio

Don Raúl, vecino de Alajuela centro, no solo la utiliza para trasladarse a su trabajo, sino que la ha convertido en el vehículo de momentos inolvidables con su familia.

Naiya, una de las nietas de Raúl Corella es quien más disfruta de esta joya. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

Su nieta Naiya, de 4 añitos, es actualmente su principal copiloto en paseos que suelen terminar en un helado, mientras espera que sus otros nietos, Thomas, Thyago y Luca, que están más pequeñitos, también lo puedan acompañar a vivir decenas de aventuras.

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Corella, como le suelen decir a don Raúl, afirmó que esta es la moto de sus sueños. Al ser una versión moderna, no usa cadena, sino que es de transmisión, el motor es de 150 centímetros cúbicos, tiene 4 cambios y marcha de reversa, el sidecar posee su propio asiento con cinturón.

Don Raúl Corella buscó la moto para pasear con su hijo Shaiel, quien por una condición especial no podía caminar. Foto: cortesía. (Foto: cortesía./Foto: cortesía.)

“Mi amigo Gerald me contó que de este modelo solo hay dos en el país. Y es que conducir este tipo de motos tiene su ciencia, tengo que andarla despacio, no es andar una moto convencional, porque al tener el sidecar, tiene que hacerlo con cuidado, porque la moto podría volcarse”, añadió.

Esta joya viene en colores blanco con anaranjado, sus frenos son de disco y la suspensión delantera es invertida; mientras que la trasera posee un amortiguador bidireccional ajustable.

El sidecar tiene su propio asiento y cinturón de seguridad. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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Este liguista confesó que a donde quiera que vaya, la moto levanta cualquier cantidad de suspiros.

“Todo el mundo tiene que ver con la moto, la verdad es que mucha gente la piropea y a mí me gusta, cuando ando en ciertas actividades, dejo que los niños se puedan dar una vuelta. A veces hago lo mismo con la gente del barrio y eso me llena de satisfacción, dibujar una sonrisa en los rostros de los más pequeñitos”, dijo emocionado.

De este tipo de moto solo hay dos en el país. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

La journey es modelo 2023. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El cilindraje de esta moto es de 150 cc. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

La moto es de color anaranjado con blanco. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Los detalles saltan a la vista. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)