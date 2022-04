¿Debe jugar Christian Bolaños el clásico?... Esto opinan algunos morados

Christian Bolaños está en el ojo del huracán, pues el sábado pasado, fue reportado como lesionado, pero jaló para el concierto Picnic mientras sus compañeros intentaban salir de la crisis deportiva en la que están enterrados. No lo lograron, cayeron 2-1 en Guápiles ante Santos.

Para algunos, Cristian Bolaños no debe jugar el clásico por la falta de compromiso que mostró ante el equipo. (Jose Cordero)

La situación entonces se volcó en contra del jugador y Kendall Waston, quien también andaba en el concierto, pues algunos aficionados le piden más compromiso y profesionalismo y que en vez de andar exhibiéndose en esas actividades, se hubieran quedado en la casa recuperándose o hubieran acompañado al equipo a Guápiles para apoyarlos.

En vista de eso, algunas personalidades del fútbol tico han criticado con severidad a los líderes morados por el mensaje que está enviando a los más jóvenes, uno de ellos fue Víctor Mambo Núñez.

“Christian Bolaños es amigo mío, un gran compa, Kendall que estuvo allí también. Eso que hicieron no es un buen ejemplo, dan un mensaje erróneo a sus compañeros. No tiene justificación”.

“Antes de un partido no se puede (hacer eso), el día después, si se gana y todo anda bien, se puede, pero si está lesionado para jugar fútbol, está lesionado para andar en la calle, para andar en un mall, para un montón de cosas. Es un mensaje equivocado”, expresó Núñez.

“Bolaños, usted es un gran jugador, es un ídolo para todo el país, debe dar el ejemplo, no se ponga bravo por lo que estoy diciendo yo o lo que está diciendo la gente. No está bien, no se puede justificar. Bolaños querido, lo que pasó no está a su altura”.

Los criterios están divididos en cuanto a si Bola debe jugar ante Alajuelense este miércoles a las 8 p.m. en el Estadio Nacional. El aficionado morado Vladimir Rodríguez opina que definitivamente no lo debe hacer.

“No debe jugar. Ningún jugador está por encima de la institución. Bolaños no fue empático con sus compañeros, si estaba lesionado no tenía que ir a esa vara. Da el mensaje de que no le importa el equipo porque es una vaca sagrada”, expresó.

Manuel Calvo también cree que los morados deben olvidarse de Bolaños, al menos, para este partido. Es más, dijo que una derrota de Saprissa termina de hundir al volante, si este no jugara.

[ Víctor “Mambo” Núñez: “Christian Bolaños les da un mensaje erróneo a sus compañeros” ]

“No está bien lo que hizo. Saprissa está intentando salir de esa crisis y se necesita a los líderes con el equipo, pero se va a ese tal Picnic. Cero compromiso y Kendall Waston también”, opinó.

El técnico Jeaustin Campos dijo que los líderes se hacen, quizás aludiendo a Cristian Bolaños y a Kendall Waston. (Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, otros como Ricardo Salgado creen que Bolaños debe jugar aunque se haya equivocado.

“Vamos a ser lo más ecuánime posible, tiene que jugar porque fue al concierto con permiso, y era una lesión muy leve. Es decir, si hubiera sido la final juega pero lo cuidaron”, comentó.

Otro moradazo, Ricardo Silesky, cree que debe jugar porque el Monstruo no se puede dar esos lujos en estos momentos.

“A como está Saprissa con lesionados o con jugadores que no están a nivel y vamos a guardarnos a uno de lo mejorcitos que hay. Sí creo que se le debe sancionar de otra forma, quizás económicamente o pedirle que se disculpe con la afición”, expresó.