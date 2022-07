Defensor del Saprissa Pablo Arboine cumple sueño de jugar en un equipo grande

Pablo Arboine jugará con Saprissa hasta el 2024. Prensa Saprissa.

El defensor Pablo Arboine explicó que estaba anhelando llegar a un equipo grande, luego de su paso por el Santos de Guápiles y por lo visto sele hizo pues ahora estará vistiendo los colores del Saprissa.

“Gracias a Dios se me dio la oportunidad de llegar, la verdad he venido trabajando muy bien, acoplándome a los entrenamientos, sé que la competencia es muy fuerte.

“En enero me contactaron, la posibilidad de llegar acá se dio desde hace seis meses, pero se congeló en algún momento y cuando terminó el torneo se volvieron a reactivar las negociaciones.

“En otro momento se dio una posibilidad, pero no se llegó a concretar y esta vez lo tomé diferente para no ilusionarme y ahora cuando se dio el chance, que íbamos con todo, no dudé en ponerme feliz”, afirmó.

Arboine se vestirá de morado hasta el 2024.