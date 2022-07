Defensor Fidel Escobar ya está en el país para integrarse al Saprissa

El defensor panameño Fidel Escobar (de negro) llegó al país para integrarse al Deportivo Saprissa. Twitter Estefan Monge.

El defensor panameño Fidel Escobar ya está en el país para integrarse al Deportivo Saprissa.

El canalero, de 27 años, llegó a Costa Rica, este miércoles, pasadas las 2 de la tarde, Poco después de salir del aeropuerto Juan Santamaría manifestó que estaba feliz por defender los colores morado y blanco.

“Vengo al club más grande de Centroamérica. Creo que me ilusionó mucho, yo estaba de vacaciones, mi agente me llamó, me presentó la oferta y yo no lo dudé, le dí el sí y él se encargó de los demás.

“Sé que en los clubes que he estado no he tenido mucha oportunidad, ahora vengo a demostrar lo que soy y por qué estoy acá“, dijo l canalero a los medios de comunicación.

El próximo viernes, a las 11:30 de la mañana, el cuadro tibaseño presentará a sus nuevos jugadores y también a un nuevo patrocinador.

Escobar jugó en la fase de grupos del mundial de Rusia 2018 y en la eliminatoria hacia Catar 2022. AFP.

Su carrera

Escobar inició su carrera en el San Francisco, en la temporada 2012-2013 y un año después sumó minutos en el San Miguelito.

Su buen desempeño le ayudó a dar el salto al fútbol europeo. Estuvo en el Sporting de Lisboa B, en Portugal, luego pasó a la MLS, donde jugó con el New York Red Bulls y en el Correcaminos, de la Liga de Ascenso de México.

En el 2019 llegó a España, en donde jugó para el Córdoba C.F., de la tercera división española y logró el ascenso a la segunda división. La pandemia provocó que se devolviera al Miguelito y en el 2020 fue contratado por el Alcorcón, de la tercera división española por tres temporadas.

El año pasado llegó al Cultural y Deportiva Leonesa, también de la tercera división de España y llegará al Sapri en condición de préstamo. Se dice que jugará con los morados por dos torneos cortos.