Defensor Michael Umaña desea vivir al máximo cada partido antes de retirarse

Umaña firmó con los guapileños por 6 meses. Cortesía. Umaña firmó con los guapileños por 6 meses. Cortesía.

El defensor Michael Umaña sabe que el fin de su carrera como futbolista está por terminar, por lo que cada día, trata de vivir con intensidad cada minuto dentro del terreno de juego.

Luego de terminar su ligamen con el Comunicaciones de Guatemala, Umaña volvió a Tiquicia para incorporarse al Santos de Guápiles y aunque inicialmente le ofrecieron la posibilidad de jugar por un año con los guapileños, el zaguero prefirió firmar solamente para el Apertura 2021.

Este martes, Michael “debutará” en el torneo local contra uno de sus exequipos, el Deportivo Saprissa.

“Saprissa es un buen rival y este partido será un buen parámetro de lo que se puede esperar del torneo, también tenemos la Liga Concacaf, tuvimos una pretemporada provechosa y esperamos iniciar bien.

“Jugar en el Ricardo Saprissa es lindísimo y tuve bonitas experiencias con Saprissa, pero ahora me toca jugar contra los morados y quiero darlo todo, como en otras ocasiones”, afirmó.

Sobre su regreso a Tiquicia, el jugador comentó que va paso a paso, viviendo cada momento.

“Mi contrato es día a día, uno llega a una etapa en la que tiene que ir analizando las situaciones que se van presentando y no es porque desconfíe de mí, pero es lo más sano.

“Mañana no sé qué puede pasar, hoy le puedo decir que estoy agradecido con ellos (Santos), que me dieron la posibilidad de volver al país. De momento puedo decirle que sí, que este es el último equipo con el que jugaré en el país. Aún me siento con capacidad para competir, pero vamos a ver qué me tiene preparada la vida”, dijo el jugador, de 39 años.

Umaña, quien jugó en Tiquicia para equipos como Alajuelense, Carmelita, Liberia y Cartaginés está contento por la oportunidad que le dieron los santistas de convertirse en uno de sus refuerzos.

“El Comunicaciones es un club al que le debo mucho, le tengo un gran respeto, fue un hogar para mí, el jugar allá en dos etapas de mi carrera fue significativo porque siempre me trataron bien y por eso estoy agradecido con la institución.

“Pero por otro lado estoy feliz de regresar al país, de disfrutar de mi familia, porque estuve muchos años fuera de mi tierra y me siento bien de haber regresado, disfrutando de lo que más amo, lo que me apasiona hacer, que es jugar al fútbol”, afirmó.

Un líder

Al llegar al equipo caribeño, Michael se encontró con un club que lo recibió muy bien por lo que se siente como en casa.

“Me encontré un grupo extraordinario, una institución que me abrió las puertas para ponerle fin a mi carrera y les agradezco por tomarme en cuenta. Es un club que tiene cosas buenas y por eso ha logrado avanzar en el fútbol, siempre se puede mejorar y para eso estamos acá, para tratar de mejorar y alcanzar mejores cosas”, comentó.

El defensor es consciente de que por su edad y experiencia tiene un rol de líder dentro del camerino, pero eso no le quita le sueño, al contrario, lo enorgullece y quiere transmitir a sus compañeros todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera.

“Cuando la gente me ve en la calle siempre me habla del penal del Mundial de Brasil 2014. Es un momento inolvidable y a la gente no se le olvida, es una parte de mi historia y de lo más bonito que ha logrado el país”. Michael Umaña, jugador del Santos.

“A uno siempre lo contratan para dar resultados, para que rinda, pero también creo que llego a aportar y traspasar mis vivencias en el fútbol, eso lo tengo bastante claro, sé que llego a sumar.

“Es importante lo que se hizo ayer, pero es más importante lo que se pueda hacer hoy, quiero transmitir pasión, ganas, lo que se hizo ayer ya pasó, sea bueno o malo y a pesar de los errores hay que tener un espíritu ganador, nunca hay que conformarse”, comentó.

En familia

Michael se instaló en Guápiles, son su esposa Grettel y sus hijos Michelle, de 15 años y Rachid de 10.

“Mi esposa es de la zona y, además, el proyecto deportivo me llamó la atención, me incliné por el Santos por una cuestión familiar.

“Estamos ambientándonos, aún nos hacen falta algunas cosas para la casa y adaptarnos al clima, pero estamos felices”, dijo.

Umaña agregó que con el apoyo de su familia, se prepara para trabajar en algo cuando llegue el momento de colgar los tacos.

“Estoy llevando cursos de entrenador, me estoy preparando en la parte académica y en otras cosas personales, para cuando tenga que dejar el fútbol. Gracias a Dios mi familia me apoya y entre todos salimos adelante”, manifestó.