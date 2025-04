Del banquillo a la parrilla: Víctor Abelenda la rompe con su emprendimiento de asados

El fútbol da revanchas, pero mientras llega una nueva oportunidad en el banquillo, el uruguayo Víctor Abelenda se defiende como crack… frente a la parrilla.

Víctor Abelenda haciendo una tremenda parrillada. (IG/IG )

Abelenda, exasistente técnico de José Giacone en Saprissa, retomó su pasión por los asados luego de ser cesado del equipo morado.

Pero ojo, que esto no es nuevo para él: ya hace unos seis años tuvo una parrillada en San Rafael de Heredia, la cual funcionó como restaurante durante cuatro años. Luego volvió al fútbol con Pérez Zeledón y dejó el local, pero nunca apagó las brasas.

“El restaurante lo dejamos, pero seguimos con asados a domicilio, tipo catering service, siempre con parrilladas”, cuenta Abelenda, quien actualmente opera desde La Garita de Alajuela, donde tiene un rancho parrillero con zonas verdes, disponible para alquilar. Y si el cliente quiere, también se incluye el menú. Pero su principal operación es a domicilio.

Que delicioso se ve, pida la suya. (IG/IG )

Dice que el asado es parte de la cultura uruguaya y que lo suyo va más allá de un negocio: es un aprendizaje de años, viendo a su papá y practicando con compañeros. “En algún momento fue hobby. Me dan la posibilidad de que, si no hay trabajo en el fútbol, buscar el sustento por ahí. Es un aporte extra”.

¿Y eso de que un uruguayo que no sepa de asados no es uruguayo? “Es un decir”, aclara entre risas. “Pero hay uruguayos que no hacen asados ni toman mate. No es uruguayo de cepa”.

Sobre cortes, no se anda con vueltas: va desde el New York, ancho, vacío y entraña. Y si quiere contactarlo, lo puede hacer por Instagram en “Charrúas Parrillada Uruguaya” o al número 84285859.

Víctor Abelenda tiene un emprendimiento de parrilladas a domicilio

¿Y quién trabaja en el negocio? Él principalmente, pero también su esposa tica (quien ya va aprendiendo a tomar mate) y un socio uruguayo. Si el evento es grande, se lanzan los dos.

Víctor Abelenda en el banco de Saprissa, su último equipo. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

El negocio camina, aunque reconoce que no es fácil: hay mucha competencia y la situación económica golpea. “Tratamos de acomodarnos a todos los presupuestos, tenemos cortes exclusivos y otros más accesibles, la idea es cumplir con lo mejor”.

Eso sí, el fútbol le hace falta. “Sin duda. La parrillada no llena el fútbol. Hace falta estar en la cancha, transmitir ideas, trabajar con los jugadores. Pero también esto es una distracción, una forma de salirse de lo cotidiano, hablar de fútbol, carnes, y desestresarme con la parrilla”.

Mientras vuelve el fútbol, Abelenda le mete fuego… pero al carbón.