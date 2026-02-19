Delantero Francisco Rodríguez se quedará unos días sin su esposa y este es el motivo

El delantero Francisco Rodríguez, quien juega para el Municipal Liberia, se separará temporalmente de su esposa, la exjugadora y comentarista Lina Arciniegas.

Lina, quien aparece en el programa Deportes Más los domingos por la mañana, fue quien confirmó que estará alejada de su marido y explicó las razones de la separación.

LEA MÁS: Así reaccionó la esposa de Francisco Rodríguez por la salida de su esposo del Herediano

Lina Arciniegas, esposa del delantero Francisco Rodríguez. Foto: Instagram Lina Arciniegas. ( Foto: Instagram Lina Arciniegas. /Foto: Instagram Lina Arciniegas.)

La separación de El Divino

Lina contó en sus redes sociales que viajará a Colombia, su tierra natal, para participar en un torneo de pádel.

Este jueves, compartió una imagen en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en donde aparece con algunas amigas con las que practica este deporte, disciplina que ha ganado mucha aceptación en el país.

Arciniegas participará en un evento llamado Pádel Tour en Bogotá, la capital colombiana, mientras que el Divino jugará contra Cartaginés, el domingo a las 11 a.m. en el estadio Fello Meza.