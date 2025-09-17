Deportes

Así reaccionó la esposa de Francisco Rodríguez por la salida de su esposo del Herediano

Herediano anunció la salida de cinco jugadores, entre ellos Francisco Rodríguez, y su esposa reaccionó ante la noticia

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Lina y el delantero del Herediano se muestran muy enamorados en redes sociales
Así reaccionó Esposa de Francisco Rodríguez a la salida de su esposo del Herediano. (Tomada de Instagram)

Este miércoles, el Club Sport Herediano sorprendió a su afición al anunciar, mediante un comunicado, la salida de cinco jugadores de su planilla.

El equipo florense ya no contará con Shawn Johnson, Randy Vega, José Andrés Chiroldes, Bairon Murcia y el atacante Francisco Rodríguez.

Precisamente, el nombre de Rodríguez dio de qué hablar en el programa Visión, donde estuvo invitada su esposa, Lina Arciniegas, junto con Papi Pazz.

Herediano en Mëxico, Distrito Federal,
Francisco Rodríguez no cuenta con equipo. (Pantallazo)

Durante la transmisión, los presentadores la anunciaron como “la esposa del jugador de Herediano” e incluso tiraron la pregunta: “¿Aún juega ahí?”.

En ese momento, Lina mostró una expresión de incomodidad e intentó esquivar el tema diciendo: “Mejor ni hablemos de eso” e incluso se vio un poco nerviosa, por lo que se echó una risa.

El jugador por ahora quedaría sin equipo y, según informó el club, estas salidas forman parte de una reestructuración para mejorar el rendimiento del equipo.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

