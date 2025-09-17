Así reaccionó la esposa de Francisco Rodríguez por la salida de su esposo del Herediano

Así reaccionó Esposa de Francisco Rodríguez a la salida de su esposo del Herediano. (Tomada de Instagram)

Este miércoles, el Club Sport Herediano sorprendió a su afición al anunciar, mediante un comunicado, la salida de cinco jugadores de su planilla.

El equipo florense ya no contará con Shawn Johnson, Randy Vega, José Andrés Chiroldes, Bairon Murcia y el atacante Francisco Rodríguez.

Precisamente, el nombre de Rodríguez dio de qué hablar en el programa Visión, donde estuvo invitada su esposa, Lina Arciniegas, junto con Papi Pazz.

Durante la transmisión, los presentadores la anunciaron como “la esposa del jugador de Herediano” e incluso tiraron la pregunta: “¿Aún juega ahí?”.

En ese momento, Lina mostró una expresión de incomodidad e intentó esquivar el tema diciendo: “Mejor ni hablemos de eso” e incluso se vio un poco nerviosa, por lo que se echó una risa.

El jugador por ahora quedaría sin equipo y, según informó el club, estas salidas forman parte de una reestructuración para mejorar el rendimiento del equipo.