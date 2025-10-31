Delantero Gino Vivi recibe una gran noticia a meses de cerrar el 2025

El delantero Gino Vivi celebró un importante logro, a pocos meses de cerrar el 2025.

El exjugador del Saprissa renovó un año más con Los Angeles Galaxy, y se mantendrá en el equipo estadounidense hasta el 2026.

“Agradecido de poder renovar un año más con esta enorme institución. Motivado al cien y con los objetivos claros para el 2026. ¡Vamos!“, escribió el jugador de 24 años.

Gino Vivi y su presente en el Galaxy

Vivi regresó a la MLS luego de su paso por el Deportivo Saprissa. En la presente temporada ha sido tomado en cuenta por el primer equipo del Galaxy, así como por el Ventura County, un club que forma parte de la franquicia de Los Angeles Galaxy.

En la presente temporada, el atacante lleva 3 anotaciones y 2 asistencias con el Ventura County.