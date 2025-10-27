Anthony Contreras y Orlando Galo recibieron un regalo de Navidad por adelantado

Orlando Galo y Anthony Contreras se proclamaron campeones en Letonia, con el Riga FC. Instagram Riga FC. (Instagram Riga FC. /Instagram Riga FC.)

Los ticos Orlando Galo y Anthony Contreras se proclamaron campeones de la liga de Letonia, con su club, el Riga FC, a falta de dos jornadas para que finalice el torneo en ese país europeo.

El viernes, el equipo de los costarricenses empató 0-0 ante el FK Tukums 2000. Al cierre de la fecha 34, el Riga se consolidó en la cima, con 87 puntos y eso le permite obtener su quinto título, desde que el equipo se fundó en el 2014.

Galo fue titular en 27 partidos y anotó 6 goles; mientras que el paveño estuvo en 32 encuentros y anotó en 8 ocasiones.

LEA MÁS: Orlando Galo, exjugador de Herediano, sorprende en Europa y aparece en prestigiosa lista

Orlando Galo y Anthony Contreras consiguieron el título, a falta de dos jornadas, para el cierre del torneo de Letonia. Instagram Riga FC. (Instagram Riga FC. /Instagram Riga FC.)

Manfred Ugalde sigue destacando en Rusia

El delantero Manfred Ugalde marcó el gol que le dio la victoria a su club, el Spartak Moscú 1-0 sobre el FC Orenburg, por la jornada 13 de la liga rusa.

LEA MÁS: Manfred Ugalde encontró en la Selección de Costa Rica una yunta ideal con la que se entiende como hermanos

Ugalde anotó al minuto 67, tras una asistencia de Gedson Fernandes y luego de 13 fechas, el Spartak se coloca en el sexto lugar del torneo de Rusia, con 22 puntos.