Deportes

Anthony Contreras y Orlando Galo recibieron un regalo de Navidad por adelantado

Anthony Contreras y Orlando Galo están festejando un logro con su club, el Riga FC

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Orlando Galo y Anthony Contreras se proclamaron campeones en Letonia, con el Riga FC. Instagram Riga FC.
Orlando Galo y Anthony Contreras se proclamaron campeones en Letonia, con el Riga FC. Instagram Riga FC. (Instagram Riga FC. /Instagram Riga FC.)

Los ticos Orlando Galo y Anthony Contreras se proclamaron campeones de la liga de Letonia, con su club, el Riga FC, a falta de dos jornadas para que finalice el torneo en ese país europeo.

El viernes, el equipo de los costarricenses empató 0-0 ante el FK Tukums 2000. Al cierre de la fecha 34, el Riga se consolidó en la cima, con 87 puntos y eso le permite obtener su quinto título, desde que el equipo se fundó en el 2014.

Galo fue titular en 27 partidos y anotó 6 goles; mientras que el paveño estuvo en 32 encuentros y anotó en 8 ocasiones.

LEA MÁS: Orlando Galo, exjugador de Herediano, sorprende en Europa y aparece en prestigiosa lista

Orlando Galo y Anthony Contreras se proclamaron campeones en Letonia, con el Riga FC. Instagram Riga FC.
Orlando Galo y Anthony Contreras consiguieron el título, a falta de dos jornadas, para el cierre del torneo de Letonia. Instagram Riga FC. (Instagram Riga FC. /Instagram Riga FC.)

Manfred Ugalde sigue destacando en Rusia

El delantero Manfred Ugalde marcó el gol que le dio la victoria a su club, el Spartak Moscú 1-0 sobre el FC Orenburg, por la jornada 13 de la liga rusa.

LEA MÁS: Manfred Ugalde encontró en la Selección de Costa Rica una yunta ideal con la que se entiende como hermanos

Ugalde anotó al minuto 67, tras una asistencia de Gedson Fernandes y luego de 13 fechas, el Spartak se coloca en el sexto lugar del torneo de Rusia, con 22 puntos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Anthony ContrerasOrlando GaloRiga FCLetoniaLegionarios
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.