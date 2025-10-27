Anthony Contreras y Orlando Galo recibieron un regalo de Navidad por adelantado

Los ticos Orlando Galo y Anthony Contreras se proclamaron campeones de la liga de Letonia, con su club, el Riga FC, a falta de dos jornadas para que finalice el torneo en ese país europeo.
El viernes, el equipo de los costarricenses empató 0-0 ante el FK Tukums 2000. Al cierre de la fecha 34, el Riga se consolidó en la cima, con 87 puntos y eso le permite obtener su quinto título, desde que el equipo se fundó en el 2014.
Galo fue titular en 27 partidos y anotó 6 goles; mientras que el paveño estuvo en 32 encuentros y anotó en 8 ocasiones.
Manfred Ugalde sigue destacando en Rusia
El delantero Manfred Ugalde marcó el gol que le dio la victoria a su club, el Spartak Moscú 1-0 sobre el FC Orenburg, por la jornada 13 de la liga rusa.
Ugalde anotó al minuto 67, tras una asistencia de Gedson Fernandes y luego de 13 fechas, el Spartak se coloca en el sexto lugar del torneo de Rusia, con 22 puntos.