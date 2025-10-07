Orlando Galo, exjugador de Herediano, sorprende en Europa y aparece en prestigiosa lista

Orlando Galo vive un buen momento con su equipo en Europa. (Orlando Galo/Instragram)

El volante costarricense y exjugador de Herediano Orlando Galo, sigue demostrando su gran nivel en el fútbol europeo y esta vez se ganó un lugar en una prestigiosa lista internacional gracias a su destacada actuación con el Riga FC, equipo de la primera división de Letonia.

El sitio especializado en estadísticas Sofascore publicó su ranking de los mejores hispanoamericanos en Europa, tomando en cuenta el rendimiento de los jugadores durante la última jornada de sus respectivas ligas.

En ese listado, el tico apareció en el tercer lugar con una sobresaliente calificación de 8.4 puntos, reflejo de su aporte en la cancha.

Orlando Galo obtuvo un 8.4 en su puntuación. (Sofascore/Instagram)

Galo fue protagonista en la victoria de su equipo por 3-0 ante el Liepāja, un resultado que los mantiene firmes en el liderato del torneo con 83 puntos.

El nacional abrió el marcador apenas al minuto 1, dándole un impulso clave al Riga FC, que completó la goleada con tantos de Meissa Diop y Marko Regza.

El volante fue titular y se mantuvo en el terreno de juego hasta el minuto 90.

En el encuentro también tuvo participación el costarricense Anthony Contreras, quien continúa sumando minutos importantes en la liga letona.