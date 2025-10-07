Deportes

Orlando Galo, exjugador de Herediano, sorprende en Europa y aparece en prestigiosa lista

El exjugador de Herediano Orlando Galo fue figura con su equipo y obtuvo una destacada calificación en conocido ranking

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Orlando Galo compartió varias imágenes de su experiencia en Copa Oro.
Orlando Galo vive un buen momento con su equipo en Europa. (Orlando Galo/Instragram)

El volante costarricense y exjugador de Herediano Orlando Galo, sigue demostrando su gran nivel en el fútbol europeo y esta vez se ganó un lugar en una prestigiosa lista internacional gracias a su destacada actuación con el Riga FC, equipo de la primera división de Letonia.

El sitio especializado en estadísticas Sofascore publicó su ranking de los mejores hispanoamericanos en Europa, tomando en cuenta el rendimiento de los jugadores durante la última jornada de sus respectivas ligas.

En ese listado, el tico apareció en el tercer lugar con una sobresaliente calificación de 8.4 puntos, reflejo de su aporte en la cancha.

Orlando Galo obtuvo un 8.4 en su puntuación.
Orlando Galo obtuvo un 8.4 en su puntuación. (Sofascore/Instagram)

Galo fue protagonista en la victoria de su equipo por 3-0 ante el Liepāja, un resultado que los mantiene firmes en el liderato del torneo con 83 puntos.

El nacional abrió el marcador apenas al minuto 1, dándole un impulso clave al Riga FC, que completó la goleada con tantos de Meissa Diop y Marko Regza.

El volante fue titular y se mantuvo en el terreno de juego hasta el minuto 90.

En el encuentro también tuvo participación el costarricense Anthony Contreras, quien continúa sumando minutos importantes en la liga letona.

Orlando Galo, selección nacional, copa oro
Orlando Galo está viviendo un buen momento. (William Cordero/William Cordero)
Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

