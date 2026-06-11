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Delantero que la rompió en la Liga de Ascenso tendrá una oportunidad en primera división

El jugador hizo 22 goles en el torneo de Clausura 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El delantero que se convirtió en protagonista la temporada pasada en la Liga de Ascenso tiene todo listo para ser jugador de primera división.

Se trata del brasileño Danilo Pimpinati, quien ya no formará parte del plantel de Jicaral Sercoba. El club porteño dio a conocer este miércoles por la noche la salida del sudamericano.

El jugador marcó 22 goles en el torneo de Clausura 2026, lo que lo convirtió en el máximo anotado del pasado campeonato.

“Te deseamos muchos éxitos en este nuevo reto en primera división. Que sea una etapa llena de crecimiento, alegrías y grandes momentos. ¡Gracias, Pimpinati!“, fue el mensaje de los peninsulares en redes sociales.

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Danilo Pimpinati Jicaral Sercoba Anotó triplete en la semifinal del Torneo Clausura 2026 ante Quepos Cambute. Geleador de la Liga de Ascenso con 22 anotaciones 10 de mayo del 2026 Facebook de Jicaral Sercoba
Danilo Pimpinati será nuevo jugador del Municipal Pérez Zeledón. Foto: Jicaral Sercoba. (Facebook de Jicaral Sercoba/La Nación)

Por un año

El futbolista se vinculará al Municipal Pérez Zeledón por los próximos dos torneos.

Juan Luis Artavia, presidente del equipo generaleño, confirmó a este medio que el miércoles cerraron las negociaciones para la contratación del jugador de 25 años.

“Ayer (miércoles) se cerraron las negociaciones y llegará por un año”, dijo el dirigente.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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