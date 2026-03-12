Delicada lesión deja al portero mexicano Luis Ángel Malagón fuera de la Copa del Mundo del 2026

El portero mexicano Luis Ángel Malagón quedó descartado para la Copa del Mundo 2026, porque la operación a la que fue sometido por una ruptura del tendón de Aquiles requiere un periodo de recuperación estimado entre seis y ocho meses.

“(Malagón) está triste. Más allá de que el pronóstico de recuperación es excelente, esto se lleva tiempo y cae en un momento que para él no es el más conveniente”, dijo el doctor Luis Arturo Gómez Carlín.

“El procedimiento de reparación del tendón de Aquiles realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón fue un éxito”, informó el club América en sus redes sociales.

Luis Ángel Malagón se lesionó el martes anterior, en el partido entre Philadelphia Union y América, en la Copa de Campeones de Concacaf. Foto: AFP. (ISAIAH VAZQUEZ/Getty Images via AFP)

Rehabilitación

El médico detalló que el procedimiento en el pie izquierdo consistió en “suturar el final de uno de los bordes rotos del tendón con el otro; fue una sutura simple, nada extraordinario, muy convencional”.

El especialista subrayó que la lesión sufrida por Malagón, el martes anterior, en el partido que el América jugó contra el Philadelphia por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, “le puede pasar a cualquier persona”.

La rehabilitación de Malagón, de 29 años, comenzará en dos semanas, y su regreso a la actividad profesional está previsto para el torneo Apertura 2026.