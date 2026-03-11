Chepe Bomba envía un feroz ataque contra Tomás Rodríguez y una dura advertencia a Fidel Escobar

El periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido popularmente como “Chepebomba”, volvió a encender las redes con su estilo polémico y nacionalista.

A pesar de haber declarado en reiteradas ocasiones su cariño por el Deportivo Saprissa, club que actualmente cuenta con sus compatriotas Fidel Escobar y Tomás Rodríguez (además de Newton Williams, quien no está inscrito), el comunicador no se mordió la lengua para lanzar dardos directos hacia los jugadores canaleros.

Fiel a su estilo directo y provocador, Domínguez utilizó sus plataformas para cuestionar el rendimiento o la actualidad de los panameños en el fútbol costarricense, demostrando que, para él, la exigencia profesional está por encima de cualquier afinidad por los colores morados o el origen de los protagonistas.

Chepe Bomba dejó un fuerte recado a Fidel Escobar y Tomás Rodríguez (José Miguel Domínguez/José Miguel Domínguez)

Chepe Bomba está decepcionado con el nivel de Tomás Rodríguez con Saprissa

En La Teja conversamos directamente con el periodista panameño sobre la actualidad de los canaleros en el club morado, empezando por el más reciente en incorporarse al club, el delantero Tomás Rodríguez, quien suma tres tantos con la S.

“Considero que Tomás puede dar más y tiene que dar más si quiere llegar a la selección de Panamá. La verdad es que he esperado más de él. Primero empezó el tema con Vladimir que lo usaba de extremo; ahora con Medford no se le puede esperar más, ya está en el contexto de un equipo que, mal o bien, ha sacado resultados importantes con Medford”, opinó Chepe.

“Tomás tiene que dejar de vivir de la historia, tiene que romperla ya, marcar más goles, ser más importante dentro del ecosistema morado y ya le toca.

La cuota goleadora ahorita mismo está dejando dudas; tiene que despertar y dar una versión mucho mejor, marcar goles y dar alegría. Ya no podemos esperar más, estamos a tres meses del mundial, y si quiere estar en esa lista tiene que ser más trascendental en el equipo”, aseguró.

Tomás Rodróguez suma tres goles en el campeonato nacional (Mayela Lopez/Mayela López)

Sobre el cupo de Rodríguez en la posible lista de los panameños para la Copa del Mundo 2026, Chepe Bomba opinó acerca de las posibilidades del atacante de ser convocado.

“Creo que Christiansen va a llevar cinco delanteros, pero creo que sí, a día de hoy es un hombre de selección de Panamá, pero depende de él mantener el nivel. Llegó a Saprissa, un torneo de mayor nivel que en Panamá, pero creo que ya tiene que ser más importante. Vemos las redes, seguimos los partidos, estadísticas, y Tomás no la está metiendo y tiene para dar más”, acotó.

“Un delantero de selección de Panamá tiene que llegar a la liga de Costa Rica a romperla, es lo mínimo que debe hacer. Ya estuvo Gustavo Herrera y la excusa fue que estaba muy joven; Tomás no es así, debe marcar más goles, ser figura; si no reúne esos requisitos, la temporada no es lo que se espera. Este no es Tomás, es un impostor, porque él está para más. Saprissa ha mejorado y en partidos marca seis goles y él no marca. Tomás tiene que despertar ya; cualquiera que empiece a meter goles se la pondrá difícil en la competencia de ir al mundial”, afirmó.

Fidel Escobar no juega desde diciembre pasado (JOHN DURAN/John Durán)

Chepe Bomba está muy preocupado por Fidel Escobar de cara a su cupo para el Mundial 2026

El periodista también sigue de cerca la situación del defensor tibaseño Fidel Escobar, quien no juega desde la final pasada ante Alajuelense, cuando los manudos se coronaron campeones sobre el Monstruo 3-1 en diciembre pasado.

“El tema Fidel es muy complicado, hay mucha competencia en la defensa y te lo digo, yo creo que hoy está fuera del mundial. Si yo soy el técnico, Fidel está fuera de la Copa del Mundo, porque no tiene ritmo de juego.

“Se habla de una lesión lumbar, que ya va a volver y no vuelve, y ya eso preocupa, porque Fidel es fundamental en la selección, pero hay muchos jugadores en esa posición que están teniendo regularidad y peleando por el puesto. No es por caer mal, pero yo no lo llevo al mundial.

“Si Fidel no aparece ya este fin de semana, no hay tiempo para ser justo; por más que sea hombre de selección, él no va a estar al 100%. Fidel va a llegar con pocos minutos, dosificado, el ritmo, intensidad, confianza con la pelota. Si lo llevamos al mundial, sería irresponsable. Vamos a esperar que vuelva, pero para mí, yo no lo llevaría al mundial. Son demasiadas lesiones; en cualquier parte del mundo él no iría al mundial. Las lesiones, lamentablemente, juegan mucho en la vida de un futbolista, pero a día de hoy Fidel está más fuera de la Copa del Mundo”, concluyó el periodista.