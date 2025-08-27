Deportes Repretel pega un bombazo llevando un peso pesado a uno de sus proyectos más ambiciosos

Yashin Quesada se unirá al programa Área de Fuego de Repretel

Repretel anunció este miércoles el fichaje de una de las figuras más reconocidas dentro del periodismo deportivo costarricense para uno de sus proyectos más ambiciosos, como lo es el programa Área de Fuego.

Mediante sus redes confirmaron la incorporación del periodisra Yashin Quesada, quien se unirá a figuras como Maynor Solano, Daniel Martínez y Pablo Guzmán para debatir lo que sucederá en los partidos de la Selección de Costa Rica en la eliminatoria mundialista.

“Una leyenda del periodismo deportivo se une a nuestra mesa: Yashin Quesada ahora es parte de Área de Fuego. Su experiencia, análisis y voz autorizada llegan para encender la conversación”, destacaron sobre la llegada del comunicador.

El programa lo realizan posteriormente a los partidos de la Tricolor, sus próximas emisiones serán el 5 y el 9 de setiembre a las 10 p.m por Canal 6, en el que darán rienda suelta a las acaloradas discusiones.

