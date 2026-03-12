Deportes Repretel se refuerza con un periodista que estuvo en la radio muchos años

El periodista Eric Gassmann se despidió de Exa FM, la radio que dirigió por más de 10 años, para emprender un nuevo proyecto.

Este jueves, el comunicador contó que regresa a Repretel para laborar en la sección de deportes.

“Nuevos aires, nuevos comienzos. Estoy muy contento de iniciar (y regresar) a los deportes. Siempre en mi casa Repretel.

El periodista Eric Gassmann se despidió de Exa FM y contó con ilusión su nuevo destino. Foto: archivo.

“Con todo el corazón y las ganas, vamos a iniciar esta aventura. Muchas gracias a todos los que confiaron en mí y vamos a darle con todo!”, escribió en su cuenta de X.

Una sentida despedida

El miércoles anterior, Gassman se despidió de Exa, la emisora que dirigió por más de 10 años.

“Fueron 13 años… lo mejor de mi vida. Este mes de marzo le pongo punto final a mi paso por Exa FM.

“Una parte de mi corazón está hecha un puño porque desde el 2013 que llegué a esta enorme emisora, quedé enamorado de todo lo que había detrás de la #1. Veo para atrás y solo puedo pensar en lo feliz que he sido.

“Estoy muy feliz de contarles ahora dónde voy a estar y lo que más me emociona es que es dentro de casa… Por lo pronto, hasta luego Exa, ha sido un placer y siempre te voy a llevar en mi corazón".