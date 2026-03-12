Deportes

Deportes Repretel se refuerza con un periodista que estuvo en la radio muchos años

Un experimentado periodista llegará a Deportes Repretel. El comunicador confirmó la noticia en sus redes sociales

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

El periodista Eric Gassmann se despidió de Exa FM, la radio que dirigió por más de 10 años, para emprender un nuevo proyecto.

Este jueves, el comunicador contó que regresa a Repretel para laborar en la sección de deportes.

“Nuevos aires, nuevos comienzos. Estoy muy contento de iniciar (y regresar) a los deportes. Siempre en mi casa Repretel.

LEA MÁS: Periodista nos contó cómo cambió su vida en el ring desde que dejó la máscaras atrás

El periodista Eric Gassmann se despidió de Exa FM y contó con ilusión su nuevo destino. Foto: archivo.

“Con todo el corazón y las ganas, vamos a iniciar esta aventura. Muchas gracias a todos los que confiaron en mí y vamos a darle con todo!”, escribió en su cuenta de X.

Una sentida despedida

El miércoles anterior, Gassman se despidió de Exa, la emisora que dirigió por más de 10 años.

“Fueron 13 años… lo mejor de mi vida. Este mes de marzo le pongo punto final a mi paso por Exa FM.

“Una parte de mi corazón está hecha un puño porque desde el 2013 que llegué a esta enorme emisora, quedé enamorado de todo lo que había detrás de la #1. Veo para atrás y solo puedo pensar en lo feliz que he sido.

“Estoy muy feliz de contarles ahora dónde voy a estar y lo que más me emociona es que es dentro de casa… Por lo pronto, hasta luego Exa, ha sido un placer y siempre te voy a llevar en mi corazón".

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Eric GassmannDeportes Repretel
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.