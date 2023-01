Desamparadeño rescató un bonito pick up que ahora es su fiel compañero de brete

La nave está como un ajito. Foto: Cortesía.

Sergio Sandí, vecino de Desamparados, tiene un fiel compañero de brete desde hace 26 años, el cual lo acompaña a todas partes, no le arruga nunca y siempre está ahí para cuando lo necesita, por eso quiere tanto a esa nave.

Este pick up Toyota, de doble cabina y modelo 1990, además está como un ajito, pues su dueño se esmera muchísimo en cuidarlo y andarlo siempre muy chaneadito, no solo para que le funcione puras tejas, sino lucirlo como el chuzo que es.

“Cuando yo lo compré, el carro tenía como seis o siete años, tuvo solo un dueño anterior que no lo usaba mucho, yo se lo compré porque me gustó desde el principio, pero estaba muy deteriorado, lo tenía a la intemperie, lo chanié bien y luego le he dado full mantenimiento para tenerlo bien”.

- ¿Se puede decir entonces que usted rescató al carrito?

Sí, sí, porque la verdad sí estaba muy dejado, tenía apenas como 40 mil kilómetros, pero la pintura estaba totalmente deteriorada, se notaba el desuso, que era un carro que casi no se usaba.

Por dentro, la nave tiene mucho espacio, apenas para toda la familia. Foto: Cortesía

- ¿Cómo dio usted con el chuzo para posteriormente comprarlo?

Lo vi en un anuncio clasificado en el periódico, me interesó y entonces lo fui a ver. Vi la foto y realmente era lo que andaba buscando y estaba en un buen precio, entonces por eso fue que sirvió el asunto.

- ¿Por qué se decidió por un chuzo así? ¿Qué le gustaba de este modelo?

Especialmente por mi trabajo, yo soy contratista, entonces necesito un carro para jalar los materiales y las herramientas y todo eso, este carro es mi mano derecha, yo lo he cargado y andado por todo el país. Yo trabajaba con bomberos y le daba mantenimiento, aparte de trabajos particulares, es muy funcional en realidad, me ha sido muy útil.

También me funcionaba porque como es extracabina, es para cuatro personas y en mi familia somos cuatro, mi esposa y mis dos hijos, entonces por eso era lo que más me funcionaba.

A la interno, el carro está muy bien cuidadito. Foto: Cortesía

- ¿Cómo fue el proceso para tenerlo ya puras tejas?

De hecho, él venía con un cajoncito de madera, yo le conseguí la batea, le puse aros de lujo y lo restauré todo, lo pinté, eso se lo he hecho como tres veces. El color es algo que así venía, es el original, me gustó y por eso se lo dejé. La carrocería por dicha estaba bien y los asientos se los cambié hasta hace como cinco o seis años. El mantenimiento tampoco es que fue o ha sido mayor cosa, en realidad tampoco es que he tenido que gastar mucho, solo al principio lo que se le hizo.

- ¿Recuerda alguna anécdota en la que, por andar un carro así, le salvó la tanda?

Ah sí, claro. Una vez andaba por Aserrí y estaba por una calle bastante rural, angosta, inclinada y él fue y vino sin problemas, pude entrar tranquilo, con otro tipo de carro no hubiera entrado. Él no es 4x4, pero las dos llantas de atrás tienen tracción, entonces eso ayuda mucho en ese sentido y por la fuerza que tiene entra bien. Tiene motor de gasolina de 2400cc carburado.

En cualquier camino que ande, el chuzo no tiene problemas. Foto: Cortesía

