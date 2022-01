Desmadre arbitral en Copa Africana recordó curioso episodio de Ramón Luis Méndez

La Copa de Naciones de África de fútbol se tiñó este miércoles de caos y polémica en el juego entre Mali-Túnez (1-0), pues terminó antes de lo que correspondía por una decisión arbitral de Janny Sikazwe que hizo recordar una anécdota del exárbitro nacional Ramón Luis Méndez.

A Janny Sikazwe se le hizo un desmadre el cierre del juego que salió escoltado. (Twitter)

El árbitro pitó dos veces el final del partido antes del momento correspondiente.

En un primer momento detuvo el partido en el minuto 85, aparentemente por error.

Luego de haber transformado visiblemente ese pitido prematuro en una pausa para refrescarse, el árbitro ordenó la reanudación del partido.

Pero lo detuvo a unos segundos del minuto 90, antes incluso del inicio de un eventual tiempo añadido.

Casi media hora más tarde, el partido parecía por momentos que se iba a reanudar. Los malienses regresaron al terreno de juego para disputar los últimos segundos del tiempo reglamentario y una eventual prolongación, pero Túnez permaneció en vestuarios.

El fallo arbitral de este miércoles enfadó a los tunecinos, que se negaron luego a volver al césped cuando el árbitro se dio cuenta, otra vez, de su error, y se les reclamó para cerrar el duelo.

“Su decisión es inexplicable, no llego a comprenderla”, afirmó el seleccionador de Túnez, Mondher Kebaier.

“Vamos a ver las decisiones que vienen ahora”, añadió en una declaración que deja augurar acciones por parte de los tunecinos para apelar el resultado del partido.

El juego corresponde a la fase de grupos de la Copa Africana, a la jornada uno. (ISSOUF SANOGO/AFP)

El árbitro fue de esta forma el controvertido protagonista del día en Camerún, país donde se está jugando el torneo.

Túnez se expone a una sanción por su rechazo a retomar el partido.

“Los jugadores tenían en el baño de hielo 35 minutos y nos pidieron volver”, protestó el entrenador de los tunecinos.

El cuarteto arbitral tuvo que salir escoltado por la seguridad del estadio de Limbe ante la cólera de las ‘Águilas de Cartago’, como se le conoce a los aficionados tunecinos.

“Nos privó de siete u ocho minutos de tiempo adicional y jugábamos once contra diez (por la expulsión del maliense El Bilal Touré al 87), protestó el seleccionador de Túnez.

“Hace casi 30 años que estoy en el fútbol y nunca vi una situación así”, aseveró.

Mali se llevó la victoria 1-0 gracias al penal transformado en el minuto 48 por Ibrahima Koné.

“Soy el segundo”

Kebaier nunca había visto algo así porque no conoce la historia del exárbitro tico Ramón Luis Méndez, sino seguro no se hubiera sorprendido tanto este miércoles.

La Teja llamó a Ramón y le preguntó por el episodio que el silbatero tuvo en el mundial juvenil de Qatar 1995, donde le sucedió algo parecido.

Era el juego de fase de grupos entre Brasil y Qatar, que ganaron los sudamericanos 2 a 0, pero que el tico marcó el final del juego antes de completar el tiempo reglamentario.

A Ramón Luis Méndez le pasó algo similar, pero él lo goza. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Sin embargo, según Méndez, su desconcentración no se compara con lo que le pasó al zambiano este miércoles.

“Para mí es un recuerdo inolvidable y más bien lindo, contrario a lo que la gente cree, que eso me afectó o algo así. Terminé el partido antes de tiempo, pero no pasó nada. El asistente me hizo una seña con la mano y de inmediato se reanudó”, recordó el experimentado comentarista arbitral.

Al juego le faltaban varios minutos por jugarse (no precisó cuántos) cuando se dio el fallo de Méndez, pero no hubo repercusión de ningún tipo.

“No hubo problema, es diferente a lo de este muchacho que se le hizo una bronca, con empujones. Yo no recuerdo ni siquiera una situación de descontento”, expresó.

Recordó que fue el periodista Fabio Vega de La Nación, quien sacó algo en el periódico, pero que no hubo polémica.

“Ese era el tercer partido mío y no cualquier árbitro dirige tres juegos en un mundial, quizás eso haya incidido para no quedarme en fases finales. Salí satisfecho de ese mundial y ese error no marcó mi carrera” aseguró Méndez.

Ramón Luis cree que lo que le pasó a Janny Sikazwe lo puede marcar, pero dependerá de la personalidad.

“Si está bien mentalmente no lo marca, esas cosas marcan a los débiles, a mí me marcó, pero como una anécdota, más bien gozo con eso y me pasó de nuevo en el Lito Pérez, en un Puntarenas - Alajuelense, seguro me dio insolación, no sé, pero no pasó nada”, recordó.

“Lo vacilón es que la gente piensa que me afectó y en mí no influyó en nada, en el arbitraje seguí igual”, comentó.