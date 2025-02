Día de San Valentín: lo que debe hacer Saprissa y Alajuelense para reconquistar a sus aficionados

Los aficionados de Saprissa están desencantados con el técnico José Giacone. Rafael Pacheco.

Cada 14 de febrero en el mundo se respira amor en las celebraciones del Día de los Enamorados.

El fútbol, como el deporte más popular del planeta, no escapa a estos sentimientos; sin embargo, en Costa Rica hay aficiones que actualmente tienen una relación de amor y odio con sus clubes.

En este momento, seguidores de Saprissa y Alajuelense están peleados con sus equipos. Lo que pasa en la cancha en ambos clubes tiene enemistados a los más fiebres y en cada partido, los hinchas experimentan un dolor que no se calma con el paso de los días.

Los clubes más importantes del país tienen una ruda tarea: volver a enamorar a sus seguidores. Bien podrían dedicar la canción “Para reconquistarte”, del español Marcos Llunas para pedir cacao.

“Para reconquistarte, construiré la primavera, para regalarte flores y perdones mis torpezas”, dice este piezón.

La última línea de la primera estrofa de este temazo de los años 90 se adecúa perfectamente a la realidad del Sapri y la Liga.

Por eso, le preguntamos a algunos fiebres qué tienen que hacer sus clubes para volver a ganarse sus corazoncitos.

Allan Vega es aficionado de Alajuelense y está decepcionado del equipo de sus amores. Cortesía.

Decepcionados

Miguel Chinchilla vive en San Francisco de Dos Ríos y dice que su amor por la morada no cambia, sin embargo, no está tan endulzado con el trabajo del actual entrenador.

“Saprissa es el equipo de mi vida, es un sentimiento inexplicable, pero la gestión de José Giacone no me termina de convencer porque es ultra defensivo, no tiene claridad en sus planteamientos.

“En Saprissa se deben hacer mejores contrataciones, antes no era cualquier jugador el que llegaba al club y ahora lo hace cualquiera. La dirigencia debe mejorar su trabajo con la gerencia deportiva para atraer a los mejores jugadores”, comentó.

Allen Vega es seguidor de Alajuelense y él está completamente decepcionado de su equipo.

Este vecino de Sarapiquí es manudo desde la cuna, pero en los últimos años ha visto cómo muere el amor por la institución rojinegra, ante la falta de títulos nacionales.

“Hasta que la Liga no me regale un campeonato nuevamente, hasta ese momento no me volveré a enamorar de Alajuelense. Yo no creo en jugadores que no aman la camiseta, que no se chollan las nalgas por la institución.

“Tienen un CAR, los mejores tacos del planeta, las mejores camisas, todo lo que quieran, doctores, sicólogos... hay rabia, hay dolor. La Liga tiene que volver a ganar un campeonato, cada manudo que ama esta institución quiere un campeonato, volver a gritar ‘Liga campeón’“, lamentó Vega.

Los manudos sólo piden una cosa: un nuevo título nacional. José Cordero.

Muy sencillo

El entrenador Marvin Solano no ve mayor ciencia en lo que debe hacer Saprissa para ganarse de nuevo a los morados.

“Simplemente es jugar mejor y empezar a ganar, no se puede esperar otra cosa, si quiere quiere enamorar de nuevo a la afición tiene que producir en ofensiva, tienen un delantero interesante (Sabin Merino), pero no es sólo hacer centros para arriba, es generar más opciones de gol.

“Es volver a las raíces del fútbol saprissista, ese equipo que juega bien y que gusta. Saprissa es un equipo de mucha posesión de balón, mucho toque y eso le está faltando en este momento”, añadió.

Por otro lado, el exjugador Mauricio Montero cree que la clave de la reconquista de Alajuelense será el título 31.

“Lo que busca la afición hace rato es el campeonato, la manera de volver a enamorar a la afición es con un título.

“La relación con los aficionados siempre se ha dado, ellos son fieles, se enamoran y se ilusionan y al final no se consiguen los títulos y por eso, se deben ir demostrando cosas diferentes para alcanzar lo que se espera desde hace años”, comentó.