Día del Liguismo será una fiesta rojinegra que concluirá con la final del fútbol femenino

El Día del Liguismo nuevamente se celebrará por todo lo alto. (Mayela López)

“Unidos por los colores”, así se vivirá una verdadera fiesta en el estadio Morera Soto este sábado en el Día del Liguismo, que tendrá como plato fuerte la final del fútbol femenino.

Los manudos celebrarán sus 103 años de existencia este 18 de junio con un evento junto a su afición, tras dos años de no poder hacerlo debido a la pandemia.

Incluso, para el partido se espera un llenazo como el del 2019 (llegaron 16.800 personas a la final que Alajuelense-Codea le ganó a Saprissa) y se preparan para un posible festejo del tricampeonato.

“Esperamos que el estadio se llene, ya hay pocas entradas, nos notificaron que ayer había un 80% vendido. En cuanto al recibimiento, tenemos varios días organizando algo muy especial, pero no revelaremos detalles porque es una sorpresa para la gente y jugadoras.

“En cuanto a la organización del recibimiento, somos como diez u once personas y en cuanto a lo que se hará como tal, habrá como 30 personas que estarán trabajando desde temprano en el estadio para que todo salga bien”, explicó María José Zúñiga, una de las organizadoras.

Ella integra la Comisión de la Mujer y Niñez Liguista, grupo de aficionados que junto a otro, llamado Caminando con las Leonas, se echaron al hombro esta parte del día. Pusieron a disposición el SINPE Móvil 7110-7470, a nombre de Zúñiga, por si alguien quiere colaborar para esas sorpresas.

La afición de Alajuelense planea un gran recibimiento para las Leonas. Foto: Twitter

“Nunca en la historia del club se ha celebrado un campeonato el Día del Liguismo, todo el escenario es para que sea una fiesta como tal. Algo que esté a la altura de un equipo que lleva casi dos torneos invicto y a las puertas de un tricampeonato, quién no quiere celebrar en un escenario así.

“Para la semifinal habilitamos un SINPE Móvil, la misma dinámica de ahora, ya que sin la ayuda de la gente es muy difícil. La Liga cubre una parte, pero no todo, entonces la gente ha tenido una respuesta enorme y gracias a eso es que se podrá hacer lo que se va a hacer”.

El grupo al menos reveló que lo que harán será dos veces más grande que lo que se vivió en la histórica final del 2019, que se jugó a estadio lleno por primera vez en el fútbol femenino tico.

¡QUERIDA AFICIÓN!

La anterior semifinal pudimos hacer un recibimiento gracias a la ayuda de todas y todos ustedes.



Para la final de nuestras Leonas el próximo sábado, queremos hacer algo aún más grande y que ustedes sean parte de eso... pic.twitter.com/dpqHKStxgL — Comisión de la Mujer y Niñez Liguista (@ComisionFem_LDA) June 15, 2022

A partir de las 4:30 habrá una caravana que saldrá del parque Juan Santamaría hasta el estadio para recibir el bus que trae a las Leonas.

Para todos

Pero antes del mejengón habrá muchísimo qué hacer. Desde las 11 a.m. y hasta las 4 p.m., en la casa de los liguistas habrá actividades como conciertos, zonas con inflables para niños, stand up comedy, tours por la Catedral para visitar algunos rincones no tan conocidos, ventas de comidas con food trucks y hasta puestos de emprendimientos.

“Esperamos que sea una fiesta en la Catedral, ya pasaron dos años que, debido a la pandemia, no se pudo festejar juntos. Las actividades se realizarán en las canchas de atrás del Morera Soto y habrá de todo, hasta comediantes como Martha Emilia, además se proyectará el documental Leonas.

“Es una gran oportunidad para que todos los liguistas estemos unidos por los colores en estas fases finales, tanto en el torneo masculino como en el femenino”, explicó Daniel Sanabria, director de prensa de Alajuelense.

Martha Emilia se volverá a vestir de manuda este sábado. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

NOS VEMOS EN EL MORERA, FAMILIA MANUDA ❤️🖤



Muchas actividades, zonas de niños, activación de patrocinadores, emprendedores liguistas y más este sábado a partir de las 11:00 am en casa.



⚠️ Soci@s con su credencial activa ingresan gratis. pic.twitter.com/7pO0sknaFG — Alajuelense Oficial (@ldacr) June 14, 2022

De 3 a 4 p.m. habrá un concierto con la banda Música Manuda 11/04, autora de muchas piezas alusivas al club, como el himno del centenario, entre otras.

“Vamos a meter a la gente para cantarle al León, canciones populares que todos cantamos en el estadio con full energía, llevamos discos y calcomanías para vender en ¢5 mil”, comentó Natha Santamaría, baterista de la agrupación.

[ Banda 11/4 Música Manuda estrenó video animado con leyendas manudas ]

La mesa está servida, el sábado pinta ser de mucha fiesta para los manudos, de la mañana a la noche, incluso podría concluir con un título, nada mal.