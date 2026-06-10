Diario francés muestra a presidente de la FIFA como un títere a horas del inicio de la Copa del Mundo

El diario francés L’Équipe publicó una explosiva portada a solo un día del comienzo de la Copa del Mundo.

La ilustración, que incluye la frase “Bienvenidos a Estados Unidos”, muestra a Donald Trump sosteniendo el trofeo del torneo mientras manipula un títere con la figura del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La publicación aparece en medio de distintos hechos polémicos que se han dado a horas del primer juego del Mundial que es organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

En el dibujo, Trump controla los movimientos del máximo dirigente del fútbol, sugiriendo una sumisión de la entidad organizadora ante el poder político de Washington.

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Esta es la portada que L'Équipe publicó a un día del inicio de la Copa del Mundo de Norteamérica. Foto: tomada de X de L'Équipe. (Foto: tomada de X de L'Équipe./Foto: tomada de X de L'Équipe.)

El descontento de diversos sectores creció tras conocerse los controles fronterizos implementados para la cita mundialista, lo que motivó que el periódico utilizara la imagen de un agente de policía local con el rostro cubierto por un pañuelo de la bandera estadounidense para ilustrar la situación de los extranjeros.

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Veto al árbitro somalí

El conflicto escaló a niveles diplomáticos tras confirmarse que el juez somalí, Omar Artan fue excluido de la nómina oficial del campeonato. La controvertida decisión de las autoridades organizadoras despertó acusaciones de discriminación y reabrió el debate sobre las restricciones de visado en el país norteamericano.

El periódico galo fue tajante al analizar las consecuencias de esta medida sobre el espíritu del Mundial 2026. Según postula el medio francés en sus páginas, la prohibición impuesta a Artan “socava la promesa de universalidad de la FIFA”, transformando un evento de integración global en un escenario de exclusión.

El árbitro Omar Artan no pudo entrar a Estados Unidos, debido a las restricciones que tienen ciudadanos de Somalia. Foto: AFP. (KHALED DESOUKI/AFP)

Polémicas políticas migratorias

La portada de L’Équipe también expone el malestar de las delegaciones internacionales por los rigurosos procedimientos de seguridad en los aeropuertos de arribo. Equipos provenientes de diferentes continentes manifestaron formalmente sus quejas ante el trato recibido por sus planteles en los días previos al debut.

Los exhaustivos controles que les hicieron a selecciones como Senegal y Uzbekistán se convirtieron en el eje de las denuncias periodísticas. Estos episodios, sumados a las estrictas leyes de ingreso vigentes, empañaron la antesala de la competencia y consolidaron la mirada crítica de la prensa europea sobre la organización compartida del certamen.