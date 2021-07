Diosa Barrett y Jennie Lakip cuentan los minutos para debutar en el clásico nacional

Diosa jugó para equipos como Moravia, UCR, Sporting y recientemente se convirtió en refuerzo de las moradas. Prensa Saprissa. Diosa jugó para equipos como Moravia, UCR, Sporting y recientemente se convirtió en refuerzo de las moradas. Prensa Saprissa.

Las jugadoras Diosa Barrett, del Deportivo Saprissa, y Jennie Lakip, de Alajuelense, están contando las horas para jugar su primer clásico.

Ambas jugadoras afirmaron estar emocionadas, eso sí, sus clubes llegan a este juego en momentos muy distintos, ya que mientras las leonas han ganado sus dos partidos en el torneo, las moradas apenas suman un empate.

Ansiosa y feliz

La defensora Barrett fue el único refuerzo de las saprissistas para esta temporada y asegura que el camerino tiene claro que no empezaron el torneo de la mejor manera, pero cree que en los partidos ante Sporting (empataron) y Dimas (perdieron) merecieron un mejor resultado, por lo que confía en que se lavarán la cara ante las manudas.

- ¿Cómo afronta su primer clásico?

La verdad estoy muy feliz de poder jugar este clásico, es un sueño para mí poder disputar un partido tan importante como este.

- ¿Siente nervios?

Nervios, ansiedad, un poco de todo. Estoy con ganas de que sea domingo, sabemos que este es un juego importante y necesitamos ganar para quitarnos la presión de los dos juegos que no hemos ganado. Cuento con el apoyo de mi familia y de mi mamá Patricia, a la que amo con todo mi corazón.

La limonense espera lograr hacer un buen bloque defensivo ante las leonas. Prensa Saprissa.

- ¿Qué piensa de Alajuela?

Para nadie es un secreto que Alajuela es un excelente equipo, el campeón nacional y tiene jugadoras muy experimentadas.

- ¿Recuerda su primer partido contra la Liga?

Jugué con Alajuela, cuando era Codea, mientras estuve en otros equipos como Moravia, la UCR o Sporting. Siempre han sido partidos muy duros, es un equipo con un buen plantel.

- ¿Cómo ve el torneo?

La verdad es uno de los torneos más difíciles, los equipos están más parejos, vemos el caso de Suva que está arriba en la tabla, cuando el torneo anterior peleó el descenso. Los equipos ahora han trabajado más y se nota en la cancha lo difícil que es ganarle a los equipos de abajo.

- ¿Con cuál compañera de su nuevo equipo se ha llevado mejor?

La verdad me he llevado con Carolina Venegas y con Catalina Estrada, y también con algunas de las chicas de la liga menor. Todas me han ayudado bastante.

- ¿Qué les dice el técnico José Rodríguez?

El profe nos ha dicho que disfrutemos el partido, él sabe que el triunfo pronto llegará, porque hemos hecho buenos partidos, pero tenemos que definir más y nos dice que confía en el grupo.

Jennie Lakip fue un refuerzo de lujo de las manudas. Prensa Alajuelense

Con hambre de gol

La estadounidense Jennie Lakip nos contó que Gabriela Guillén es la compañera que le ayuda con las indicaciones que le da el técnico Wílmer López.

La delantera dice que enfrentar al Monstruo la tiene muy emocionada y dice que no pueden subestimar a sus rivales pese al mal arranque que han tenido.

- ¿Cómo afronta su primer clásico?

Estoy muy emocionada, estoy lista para jugar mi primer clásico.

- ¿Está nerviosa?

Siempre hay un poco de nervios, pero más que todo me siento muy emocionada.

- ¿Qué piensa del Saprissa?

Es un buen equipo. Lo vencimos la primera vez la temporada pasada (cuando jugaba con Dimas), pero en el segundo partido perdimos 5 a 0, por lo que no puede ser subestimado.

- ¿Qué recuerda de ese primer partido con Dimas ante Saprissa? (Del que habla en que ganaron 4 a 1).

Metí dos goles. Fue mi primer partido oficial en Costa Rica y en mi vida.

- ¿Cómo ve el torneo?

Todos los equipos son buenos, la temporada pasada los partidos fueron parejos y competitivos, yo no puedo subestimar a nadie.

- ¿Con qué jugadora se entiende mejor?

En estos momentos trabajo en la química con mis compañeras, pero me gusta como juega cada una de ellas, espero que cuando vayamos jugando más, nos acoplemos mejor y encuentre a la compañera ideal.

- ¿Quién le dice las instrucciones?

Entiendo mucho de fútbol, pero Gaby Guillén habla muy bien el inglés y es la que me traduce la mayoría del tiempo.

- ¿Qué les suele decir el técnico Wílmer López?

Generalmente jugamos con dos al frente, dice que busque entenderme con Fernanda (Barrantes) o con Raquel (Rodríguez). Sigo aprendiendo cómo entenderme con ambas en ese juego que me piden.