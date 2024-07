Dirigente tico criticó como muy pocos lo han hecho a Gustavo Alfaro y habló de su futuro

Juan Carlos Román (centro) criticó la postura de Gustavo Alfaro de no mostrar interés de quedarse en la Selección de Costa Rica. (CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

La novela de Gustavo Alfaro y la selección de Costa Rica ya lleva semanas de especulaciones sobre sí se va o se queda en su cargo, situación que ha molestado a muchos por la postura del seleccionador.

Juan Carlos Román, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) y exdirectivo de la Federación Costarricense de Fútbol es del pensar que si Lechuga quiere jalar, que lo haga de una vez.

En declaraciones a La Teja, al dirigente le molesta que haya pasado tanto tiempo y el técnico nunca salió a hablar o desmentir ningún rumor, lo que a su criterio deja muy en entredicho el compromiso que realmente tiene con la selección.

“Para mí el caso deja un sinsabor grande, le duele a uno ver el trabajo que se está haciendo con los muchachos jóvenes, que se está haciendo un grupo bastante interesante. Creo que tenemos jugadores muy buenos, que tenemos que ir trabajando y puliendo poco a poco.

Gustavo Alfaro en lo deportivo estaba haciendo un gran trabajo. (OMAR VEGA/Getty Images via AFP)

“Esto que está sucediendo le deja a uno un sinsabor fuerte de un entrenador que no está comprometido totalmente con su selección. Creo que cuando uno empieza un proyecto, debe terminarlo, no dejarlo de camino. Lógicamente hay muchas razones del porqué la gente se separa de procesos, pero creo que más allá de eso, en esta selección lograría hacer muy buen trabajo y le daría muchos frutos”, comentó.

LEA MÁS: Eduardo Li habló de Gustavo Alfaro y cómo hubiera manejado él la situación con el entrenador

Román, quien también trabaja en el complejo de la Fedefútbol donde está la sede de Linafa y naturalmente ve cómo se mueven las cosas adentro, fue enfático en decir que para él Alfaro ya está afuera de la Tricolor

“Ya él está afuera Creo que ya hay un rompimiento, si él hubiera tenido ganas de seguir lo hubiera dicho desde el segundo día, ‘yo voy a seguir en la selección, es mi proyecto y vamos a terminarlo’. Ese es mi parecer como persona común y corriente y como presidente de una liga, me duele lo que pasa, porque estamos despedazando un proyecto que tiene nueve o diez meses de estar trabajando con los muchachos”, criticó.

Si hubiera un giro inesperado de acontecimientos y el Lechuga se queda, opción que Román ve difícil, siente que ya se perdió cierta magia e ilusión y no se le tendrá la misma confianza tras esto.

“Yo creo que ya no es lo mismo, queda una desconfianza que sí hoy lo está haciendo, porqué no puede hacerlo mañana si se quedara, en cualquier momento puede suceder. Ya uno no ve a esa persona que dé una pauta de adónde vamos, como lo hizo, por ejemplo, don Jorge Luis Pinto, a brincos y saltos, alguna vez nosotros analizamos la posibilidad de hacer un cambio, pero no se hizo porque siempre se mantuvo, creímos en el proceso”, finalizó.