Eduardo Li habló de Gustavo Alfaro y cómo hubiera manejado él la situación con el entrenador

Eduardo Li está contento con el trabajo que ha hecho Gustavo Alfaro en Costa Rica hasta el momento. (Albert Marín)

Eduardo Li, exjerarca de la Federación Costarricense de fútbol, se siente igual que muchos ticos en la situación que se vive con el técnico de la Selección Nacional, Gustavo Alfaro, y lo que parece su probable salida de Costa Rica.

Las versiones aún son encontradas, mientras que medios paraguayos y ticos dan como casi seguro el adiós del argentino del banquillo de la Tricolor para irse a Paraguay, en la Fedefútbol sostienen que todo sigue igual con el entrenador.

La Teja entrevistó al Chino y, por su experiencia como presidente de la Federación entre el 2008 y el 2015, le consultamos qué opina del caso y cómo ha visto su manejo.

Don Eduardo fue claro que le gusta el perfil de Alfaro y le gustaría que se mantuviera, pues le ilusiona lo que mostró en Copa América, a diferencia de lo que se dio en el tiempo de Luis Fernando Suárez.

“La pasión por la selección es algo que siento al igual que todos los ticos, es el equipo de todos. Me estaba ilusionando con Alfaro para ser sincero, el anterior técnico (Luis Fernando Suárez) no me gustaba mucho la verdad, porque no veía un cambio verdadero y un trabajo muy prolijo.

“Con Alfaro sí me pareció que estaba en la línea correcta, lástima que dicen que se va, que están en eso se si se va o no, pero es una persona de un muy buen verbo que uno entendía lo que quería”, nos dijo.

Li fue respetuoso del manejo del caso del Lechuga, pues no lo conoce desde adentro, pero lo que sí cree es que se le han dado demasiadas largas para resolver algo que hubiera deseado ya estuviera definido.

“Yo no conozco los detalles, no sé cómo está la negociación, es difícil dar una opinión y no es que me esté yendo por la tangente, sino que habría que ver el trabajo que se está haciendo, las negociaciones que está haciendo el presidente, quien es el que conoce el tema. Sí creo que se ha extendido un poquito el tema, la verdad”, destacó.

LEA MÁS: Eduardo Li confesó el motivo por el que se enojó y se reconcilió con Jorge Luis Pinto

Gustavo Alfaro ha manejado los detalles de su salida o no de Costa Rica con el presidente Osael Maroto. Fotografía: Cristian Brenes

Al consultarle qué hubiera hecho él en ese caso, afirmó que es difícil hablar sin conocer los detalles de la negociación.

“En un caso así, en todo lo que diga podría estar equivocado al no conocer a detalle, pero sí creo y me hubiera gustado que se hubiera resuelto más rápido. Han pasado como tres semanas, siento que es mucho, pero igual uno no sabe cómo son los detalles del contrato”, añadió.

Según dicen los rumores, la salida del Lechuga podría oficializarse este jueves, fecha que en el contrato se estipula. Cuando Alfaro fue contratado en noviembre se acordó una cláusula que decía que a partir del 1° de agosto podría dejar su cargo si se pagaba su cláusula de recisión la cual sería de $600 mil.

LEA MÁS: Eduardo Li revela lo primero que pensó el día que lo arrestaron en Suiza por el FIFAgate