Eduardo Li revela lo primero que pensó el día que lo arrestaron en Suiza por el FIFAgate

Eduardo Li fue uno de los arrestados por el caso FIFA-gate. (KENA BETANCUR/AFP)

Eduardo Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, todavía no cierra una de las páginas más complicadas de su vida, luego de ser arrestado hace nueve años por el escándalo del FIFAgate.

En entrevista con La Teja, el Chino nos confesó que el caso, por el que pasó tres años detenido, y del que salió por una serie de beneficios que le devolvieron la libertad, aún está abierto.

Li volvió a Costa Rica en el 2018, pero nunca olvidará el 27 de mayo del 2015, cuando junto con siete dirigentes de la FIFA, fue arrestado por la policía suiza, por una acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por sobornos y comisiones recibidas, según los gringos.

Don Eduardo cumplió con las penas que le impusieron en su momento, pero nos confesó cómo fue aquel día en el que, en primera instancia, pensó que todo era una broma de algunos amigos o de un programa de TV o algo así.

“Yo, sinceramente, pensé que era una broma, jamás pensé que fuera en serio, que era una broma de mis amigos o de alguien, cuando me di cuenta que era algo que estaba pasando real, la verdad fue muy duro, no es algo que imaginé nunca”, comentó.

En libro que lanzó este lunes toca un poco el tema, aunque no profundiza demasiado en el tema , pues nos dijo que quiere hacer una novela basada en hechos reales acerca de cómo fue toda esa historia.

Hoy, Li defiende que no tiene nada de lo que arrepentirse en su vida y que, a diferencia de lo que muchos piensan, de la Fedefútbol nunca tomó dinero, sino más bien la dejó con ganancias.

“Hace unos días daba una entrevista y decía que, a diferencia de lo que cree mucha gente, yo nunca tomé dinero de la Federación, más bien le dejé ganancias y eso se reflejó. A mí me contratan para hacer un trabajo de lobby con una federación de Sudamérica, algo que no es ilegal acá, ni es un delito en Costa Rica. Yo traté y he estado tratando de limpiarme, pero siento que ya se probó que lo se debía, bueno o malo, ya eso es lo que estamos viendo, pero siempre he ido de frente con eso”, destacó.

Incluso, hay hasta un documental en Netflix, llamado Los entresijos de la FIFA, que habla sobre el FIFAgate, el caso y mencionan a Li, por lo cual le preguntamos si lo ha visto.

“La verdad no lo he visto, pero tampoco tengo inconveniente en verlo, yo sé lo que pasó, sé cómo están las cosas”, comentó.

