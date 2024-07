Eduardo Li confesó el motivo por el que se enojó y se reconcilió con Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto brindó un mensaje en la presentación del libro de Eduardo Li. (Albert Marín)

Eduardo Li, expresidente de la Fedefútbol, y uno de los implicados en el caso FIFA-gate, presentó su libro autobiográfico en el que habla de su vida y de las muchas personas que ha tenido a su lado a lo largo del tiempo.

En su relato, el Chino habla de personas como Jorge Luis Pinto, extécnico de la Selección de Costa Rica, con quien afirma siempre ha tenido una gran relación y aprecio, pero en entrevista con La Teja nos contó que en su amistad hubo un momento por el que se separaron.

Mucha gente se quedó con la idea de que ambas figuras no se llevan bien, que están peleados por lo que pasó luego de Brasil 2014, pero en el libro usted habla muy bien de él y se han visto juntos en algunas ocasiones. ¿En qué momento retomaron relaciones? Fue nuestra consulta directa.

“Jorge Luis siempre ha sido mi amigo, más bien te voy a contar algo, yo creo que yo fui el que me enojé con él. Cuando hicimos la conferencia de la despedida de él, hablamos unas cosas y al final él, con lo rebelde que es, se salió por completo del guion y eso me enojó un poco.

“La verdad es que don Jorge Luis siempre ha sido una persona totalmente accesible y con quien he tenido una buena relación. Volvimos a hablar cuando nos vimos hace un tiempo cuando volví a Costa Rica. Obviamente, por todo lo que yo había pasado no pudimos tener relación. Después hablamos y cuando él presentó su libro (2021) yo lo vi, nos encontramos, es una persona que estimo y aprecio mucho. En el libro cuento el tipo de persona que es, algunos dicen que no, pero para mí es una gran persona”, comentó el exdirigente.

Tanto es así que este lunes en la presentación del Iibro, Pinto envió un video con un mensaje en el que lamentó no poder venir por compromisos profesionales, pero le mandó la mejor de las vibras al Chino.