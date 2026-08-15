Diseñador de los uniformes de Saprissa contó qué hay detrás de un detalle muy comentado

Jason Araya, diseñador de los uniformes del Deportivo Saprissa, hizo una publicación para aclarar algunas de las críticas que se han hecho desde el lanzamiento de las prendas para la temporada 2026-2027.

Este jueves, el Monstruo presentó la nueva indumentaria que usarán los morados para el torneo de Apertura 2026. El uniforme de visita sorprendió por ser blanco y usar detalles en tonos dorados, lo que generó comentarios.

Hay quienes cuestionaron el uso del dorado para complementar la vestimenta del equipo que dirige Hernán Medford y por eso Araya aclaró que no es la primera vez que se recurre a este tono para decorar los uniformes de la S.

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Diseñador de los uniformes del Saprissa hizo una publicación para aclarar un elemento de la nueva indumentaria morada. Foto: Instagram Jason Araya. (Foto: Instagram Jason Araya. /Foto: Instagram Jason Araya.)

Dato curioso

En su cuenta de Instagram, Araya mostró algunos de los uniformes del Sapri que tienen el dorado como tono secundario.

Dato curioso:

2017: negro con dorado

2020: azul con dorado

2024: verde con dorado

2025: morado con dorado

2026: blanco con dorado.

Saprissa presentó su nuevo uniforme, el jueves anterior. Foto: José Pablo Retana. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

Además, hizo un collage en el que aparecen las camisas en las que se usó este tono, que está en tendencia y al que recurrieron equipos como el Al-Nassr, club en donde juega Cristiano Ronaldo y el Bayern Münich de Alemania, para la temporada 2022-2023.