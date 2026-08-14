Futbolistas de Saprissa escogen su camisa favorita de la historia reciente del club y entre las actuales

El Saprissa presentó sus nuevos uniformes para la temporada 2026-2027 de la marca Kappa, dejando una gran ilusión no solo en sus aficionados, sino también en los futbolistas.

La Teja le consultó a varios jugadores que entre las nuevas, cuál es la que más les gusta y, además, de la historia reciente del club, cuál era su favorita.

La blanca fue la favorita de los jugadores consultados (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

“Es que la morada siempre es la morada, pero creo que en esta ocasión voy a elegir la blanca; me gusta la combinación de colores y cómo se refleja con la luz”, dijo Waston.

“Por ahí la de Batman, que ha sido muy buena; también el tercer uniforme verde, pero de momento la de Batman”, agregó Kendall sobre su chema favorita del Monstruo en general.

Joseph Mora fue otro que brindó su parecer sobre las dos actuales y su favorita en general del Monstruo.

“Esta blanca me gusta mucho, la morada también, representan algo muy bonito que es la guaria morada, que es muy representativa de Costa Rica, pero creo que esta, la blanca (le gustó más)”.

LEA MÁS: Presidente del Real España responde así a rumor que pone a Jeaustin Campos fuera del club

En cuanto a su camiseta preferida desde que viste los colores de la S, dijo una que gustó mucho en su momento a los morados.

“Significó mucho para mí la camisa azul que tenía todos los nombres de los jugadores y exjugadores, y estar en esa camisa no es cualquier jugador el que estaba representado ahí; es difícil llegar hasta ahí y mantenerse, ser ídolo o mantenerse no es fácil; esa me gustó bastante”, añadió Mora.

Sebastián Acuña no tuvo duda para elegir la actual que prefiere y su favorita en general, siendo ambas elecciones sus preferidas en la historia reciente.

“La de Batman es una que me gustó mucho y esta blanca está increíble; la de Batman es top 1, y esta blanca, top 2, sí”, opinó.

Orlando Sinclair fue otro que no dudó en decir que, de las actuales, ambas le gustan, pero la blanca sigue dominando en el favoritismo.

La morada gustó también por el diseño inspirado en la Guaria Morada. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

“Me gustó más la blanca por los detalles en dorado; creo que se ve muy elegante. La morada está muy bonita también. Saprissa se caracteriza por sacar uniformes muy bonitos y este sábado estrenarlas con victoria”, acotó.

“Me ha gustado mucho la de Batman y una negra con la S en tornasol, esas dos”, mencionó Sinclair.

El Monstruo va a estrenar su nueva chema morada este sábado cuando a las 8 de la noche reciba al Cartaginés en la Cueva.