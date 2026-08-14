Presidente del Real España responde así a rumor que pone a Jeaustin Campos fuera del club

¿Jeaustin Campos podría dejar el Real España de Honduras?

Este jueves, el periodista hondureño Álvaro de la Rocha informó en su perfil de Facebook que al timonel le deben tres meses de salario y “por primera vez está meditando seriamente en abandonar su puesto en Real España”.

Este jueves, el club catracho realizó una actividad en la que presentó su nuevo uniforme para la temporada 2026-2027 y se prepara para el partido contra el Atlético Independiente, que será el sábado 15 de agosto.

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En este momento, los aurinegros son líderes en la Liga Nacional de Honduras, con seis puntos, tras dos partidos del Torneo de Apertura 2026.

Jeaustin Campos se mantiene en el Real España de Honduras. Foto: Facebook Real España. (Facebook del Real España/Facebook)

Sigue en el club

El presidente del club, Elías Burbara, conversó con La Teja y confirmó que Campos sigue en el club.

“Todo es pura especulación; en efecto, hay un pequeño atraso con el cuerpo técnico, pero pronto nos vamos a nivelar.

“Los jugadores están al día y con el cuerpo técnico estamos resolviendo. Jeaustin tiene contrato hasta mayo del 2027 y la idea es que se mantenga en la institución. Estamos contentos con él y por ahora no hay ninguna sorpresa”, declaró el dirigente de los catedráticos.