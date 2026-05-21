Jeaustin Campos cumplió dos años en Honduras y prensa catracha le da con todo

Jeaustin Campos cumplió dos años a cargo del Real España de Honduras. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Jeaustin Campos acabó este lunes su cuarto torneo como entrenador del Real España de Honduras, país en el que cumplió dos años desde que se fue a dirigir al club con sede en San Pedro Sula, uno de los más importantes de aquella nación.

A simple vista, lo primero que se ve es que aún no logra el gran objetivo por el que lo llevaron allá: alzar el título de campeón, motivo por el que fue cuestionado por la prensa catracha sobre su continuidad.

“Hay una situación clara: tengo contrato, estamos haciendo las cosas bien y siempre falta ese ‘cinco para el peso’. Eso nos da rabia y un sentido de revancha. Los contratos van y vienen, soy respetuoso de eso, de los proyectos, y al final los dirigentes tienen la palabra porque son los que mandan”, dijo tras quedar fuera de nuevo del certamen.

Campos fue claro en que quiere continuar con el proyecto, pese a que había puesto su cargo a disposición hace unas semanas por diferencias con el entorno hondureño.

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Periodista hondureño fue lapidario: “Es un fracaso rotundo”

La Teja habló con dos periodistas hondureños, quienes fueron claros en su análisis: el tico quedó debiendo, y uno fue mucho más severo al asegurar que ya tuvo suficiente oportunidad.

“Yo considero que el ciclo de Jeaustin Campos en Real España lamentablemente terminó. Le armaron un buen plantel, pero simple y sencillamente el fútbol de Honduras no es el mismo de Costa Rica y a Jeaustin no se le dio”.

“Es un fracaso rotundo de Jeaustin con el Real España porque encima que no logra el título, no logró ni meterlo a la Copa Centroamericana, por lo que es un doble fracaso”, opinó Gustavo Roca, periodista de Diario Diez.

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Le reclaman falta de resultados pese al respaldo

El reportero cree que Campos no tiene que ocultarse en excusas y reconocer que simplemente no pudo con el reto que asumió.

“Que no salga hablando de arbitraje, de la liga, simplemente no pudo dirigir al equipo hacia la senda del título. Quedó en primer lugar, hizo buenos torneos, pero al final, como lo dijo el mismo presidente del club, Elías Burbara, si no se corona, de nada sirvió”.

“Para mí el ciclo finalizó porque le dieron espacio, tiempo y un proceso, algo que no se respeta acá en Honduras: dos años, cuatro torneos, cero títulos”, añadió.

Real España quedó eliminado de la próxima copa Centroamericana, otro golpe para Jeaustin Campos. (EDWIN BERCIAN/AFP)

Aún tiene contrato, pero diciembre sería decisivo

Julio Cruz, por su parte, fue claro en que el tico aún tiene contrato y por eso seguramente seguirá, pero fue enfático en que si en diciembre no levanta la copa, su etapa podría acabarse.

“Si no gana el título de acá a diciembre, en el siguiente torneo yo creo que ya la paciencia se va a acabar en la directiva. El equipo, sobre todo este campeonato, invirtió fuerte en la plantilla y le dio fichajes que Jeaustin Campos pidió, entonces si pides jugadores y no cumples con los objetivos, llegará el momento de hacer cambios”.

“Acá hay equipos que todavía invierten más, es el caso de Olimpia y Motagua. Diría que Real España es segundo o tercero en ese escalón”, comentó el comunicador.

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La deuda de Jeaustin en momentos clave

Para Cruz, la principal deuda de Jeaustin ha sido en las fases finales.

“Ha luchado hasta cierto punto con lo que ha tenido, pero en este torneo en la etapa final del certamen se le salieron de las manos. Por ejemplo, en el primer partido de la etapa final contra Marathón dos jóvenes se expulsaron tontamente en el primer tiempo y eso no es culpa de él, pero sí queda muy presionado para el otro torneo”, opinó.

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Mientras que el nombre de Jeaustin Campos suena en Costa Rica cada vez que un equipo grande se queda sin técnico, es claro que en Honduras tiene sus propios problemas.