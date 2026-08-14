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“Saprissa de Costa Rica”: así son los nuevos uniformes del Monstruo

Saprissa presentó sus nuevos uniformes para la temporada 2026-2027.

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Por Eduardo Rodríguez

El Deportivo Saprissa sacó sus nuevas indumentarias para la temporada 2026-2027 en un evento que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones en Heredia.

El Monstruo sacó uniformes inspirados en “Saprissa de Costa Rica” como principal lema sobre las diferentes provincias del país, en conjunto con su marca oficial, Kappa.

Como local se mantiene el tradicional morado característico de la institución tibaseña, con diversos dibujos alrededor de la misma, inspirados en la Guaria Morada.

Presentación del nuevo uniforme 2026 / foto Jose Pablo Retana
El Deportivo Saprissa presentó su uniforme de local y visita para la temporada 2026-2027. Foto: José Pablo Retana. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

En cuanto a la camiseta de visitante, la indumentaria vuelve al blanco con relieves y detalles en dorado, inspirada en el ADN morado con las siete estrellas que representan las provincias, y además incluye íconos arquitectónicos de nuestro país.

Decenas de aficionados hicieron la compra de esta indumentaria en preventa y durante este evento pudieron recogerla, siendo los primeros hinchas de la S en poder lucir ya la nueva piel del 40 veces campeón de Costa Rica.

Las nuevas camisetas se pueden conseguir en las diversas tiendas oficiales del Monstruo, en Lincoln Plaza de Moravia y en Multiplaza Escazú, además en más puntos de venta alrededor del país y tendrán un costo de 44.900 colones la versión jugador y 19.900 colones la versión de aficionado.

Presentación del nuevo uniforme 2026 / foto Jose Pablo Retana
El uniforme de local es un homenaje a la Guaria Morada. Foto: José Pablo Retana. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)

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Además de las nuevas camisas, los de Tibás también tendrán a la venta una nueva colección de prendas de entrenamiento, suéteres y más artículos nuevos de la marca Kappa presentados en este evento.

El conjunto morado estrenará su primera indumentaria este mismo sábado cuando en el estadio Ricardo Saprissa reciba al Club Sport Cartaginés por la cuarta jornada del Campeonato Nacional.

La nueva indumentaria presentada será tanto para el equipo masculino como para el equipo femenino.

Presentación del nuevo uniforme 2026 / foto Jose Pablo Retana
Saprissa quiso hacerle honor a la Patria, con sus nuevas prendas. Foto: José Pablo Retana. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)
Presentación del nuevo uniforme 2026 / foto Jose Pablo Retana
El uniforme de visita representa a las 7 provincias. Foto: José Pablo Retana. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)
Presentación del nuevo uniforme 2026 / foto Jose Pablo Retana
El folclor estuvo presente en la presentación de las nuevas prendas. Foto: José Pablo Retana. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)
Presentación del nuevo uniforme 2026 / foto Jose Pablo Retana
Kendall Waston lució con orgullo la camisa de local: toda una belleza. Foto: José Pablo Retana. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)
Presentación del nuevo uniforme 2026 / foto Jose Pablo Retana
El uniforme de visita, es blanco con detalles en dorado: una joya. Foto: José Pablo Retana. (Jose Pablo Retana/Jose Pablo Retana)
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Saprissanuevo uniforme de Saprissa
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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