Jafet Soto confirma el delantero del fútbol nacional por el que va para sustituir a Marcel Hernández

Mayron George es la alternativa que buscó Jafet Soto para sustituir a Marcel Hernández.

La salida de Marcel Hernández del Herediano provocó que en el campeón nacional deban moverse con rapidez y buscar un sustituto cuanto antes para afinar la ofensiva.

Jafet Soto, presidente florense, confirmó que el equipo está interesado en el atacante Mayor George, quien actualmente milita con Sporting FC, con quien ya están haciendo gestiones para contratarlo.

El dirigente brindó una entrevista este jueves al periodista Yashin Quesada en el programa Encuentro Deportivo en el que comentó cómo está la situación el limonense.

“Luego que pasó lo de Marcel hablamos del tema de Mayron y no nos han contestado. Nosotros queremos traerlo, ya tenemos que ponernos de acuerdo por temas administrativos y deportivos, pero nosotros sí queremos”, indicó.

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Soto afirmó que el negocio básicamente depende de la disposición de los albinegros y si aceptan soltar al jugador, aunque reconoció que no es la única opción que analizan.

Jafet Soto descarta a Johan Venegas

A Jafet le consultaron si les interesa Johan Venegas, quien se encuentra libre, sin equipo, opción que el jerarca descartó.

“Él es un gran jugador, lo considero un gran profesional, pero creo que tenemos que ver la cantidad de meses que duró Johan sin jugar. Estuvo lesionado mucho tiempo en Cartago, volvió y tampoco jugó tanto.

“Ya tenemos casi tres meses por el tema de pretemporada encima y campeonato nacional y estaríamos buscando a alguien con más ritmo de competencia”, comentó.

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Jafet Soto descartó la opción de llevar a Johan Venegas al Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Herediano no quiere otro delantero sin ritmo

El florense afirmó que en el pasado ha llevado a jugadores sin ritmo y que les suele costar bastante ponerse a tono, por lo que ahora no quiere pasar por eso.

“Ya he pasado por muchos jugadores, Deyver Vega, el mismo Elías, Allan Cruz y otros más que llegaron al club y venían de un parón y les costó mucho el primer torneo, por lesiones, pero les costó mucho el primer torneo y nosotros necesitamos algo inmediato”, dijo.

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Fernando Lesme podría ser inscrito pronto

Soto afirmó además que el caso de Fernando Lesme se resolvería pronto, pues esperan que para el martes ya tengan un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y finalmente poder inscribir al jugador.