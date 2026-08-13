La promesa que Marcel Hernández hizo a los aficionados de Herediano al marcharse del club

Marcel Hernández dijo adiós al Herediano con una promesa que ilusionará a muchos. (JOHN DURAN/John Durán)

Marcel Hernández se marchó el Herediano con una espinita, es la confesión que hizo el delantero al decirle adiós al Team en una publicación que realizó en sus redes sociales.

El cubano se tomó el tiempo para dedicarle unas palabras tanto a la afición, compañeros y directiva florense en la que les realizó una promesa que ilusionará a muchos.

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“Quiero despedirme a través de estas palabras. Un camino corto pero intenso, donde pareciera que estuve 10 años y solo fueron 2. Vivimos de todo, altas y bajas, tristezas y alegrías, pero sobre todo disfrutamos a lo grande el haberlo ganado todo. Me queda una espinita, y estoy seguro de que más pronto que tarde regreso a cumplirla”.

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Marcel contó además qué fue lo que más le sorprendió al llegar al club.

“Al llegar, nunca imaginé lo que me esperaba y, con el pasar de los días, me di cuenta del camerino tan fenomenal. Vivencia tras vivencia me convencieron de los grandes compañeros , amigos, familia. GRACIAS, MIS COMPAS, POR TANTO. DE CORAZÓN, GRACIAS”.

“CUERPOS TÉCNICOS, UTILEROS Y PERSONALES DEL CLUB, gracias por hacerme sentir día a día tan especial, pero sobre todo gracias por su amistad sincera hacia mi persona. Gracias, Jafet, por confiar en mí. Gracias por la paciencia y el apoyo incondicional en todo momento. Gracias, Junta Directiva, por hacerme y acogerme como su familia”, finalizó.

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