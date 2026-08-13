Marcel Hernández se marcharía para un club que ya le había coqueteado

Marcel Hernández dejó el Herediano este miércoles. (Jose Cordero/José Cordero)

Marcel Hernández sorprendió este miércoles tras solicitar su salida del Herediano por una nueva oportunidad profesional de la que ya se habla en corrillos cuál sería.

La nueva casa del cubano estaría fuera de Costa Rica, le confirmó a La Teja una fuente cercana. Según algunos periodistas, sería el Inter Santa Tecla de El Salvador.

Los acercamientos entre el isleño y el equipo cuscatleco no son nada nuevos. Hace unos meses, el club buscó al goleador y le hizo una propuesta para marcharse con el equipo.

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Aunque en un inicio la opción fue descartada y en el Team afirmaron que ninguna oferta les llegó, el club se contactó con el entorno del jugador, confirmó entonces Luis Marín, entrenador costarricense del club de Santa Tecla.

“Sí hubo por parte de la dirigencia del club un acercamiento hacia el entorno de Marcel… que se haya pasado a otra etapa, pues no, pero sí sé que hubo algunos contactos del club hacia Marcel específicamente o al entorno de Marcel”, dijo a Radio Columbia.

Yiyo afirmó que estaría feliz de la vida de contar con un atacante como Marcel, pero que entendía que la operación era muy difícil.

“Cuando a mí se me preguntó que qué pensaba yo de un jugador como Marcel, pues lógicamente que siempre fue muy positivo y con toda la ilusión, pero sabemos que Marcel pertenece al Herediano y sabemos que es un jugador sumamente apetecido, no solo por un club de El Salvador, sino por cualquier club de Centroamérica”, agregó.

Marcel juega en Costa Rica 2018, cuando cuando fue contratado por el Cartaginés.