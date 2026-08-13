Marcel Hernández respondió la pregunta más incómoda sobre sus motivos para dejar el Herediano

Marcel Hernández fue muy claro sobre lo que opinan muchos de su salida del Herediano. (FotFotografía: Heredianoografía: Herediano/La Nación)

Marcel Hernández sorprendió a propios y extraños al anunciar su salida del Herediano, situación por la que se han generado muchas especulaciones al respecto.

Las dudas del porqué dejó de manera repentina al campeón nacional las tienen muchos y este jueves en el programa Seguimos del periodista Kevin Jiménez, el atacante dio su versión.

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Al cubano le consultaron si deja Costa Rica por problemas de su vida personal, especulaciones salidas de redes sociales sin confirmar por nadie aún, pero que se dan luego de que el bar-restaurante del delantero fuera baleado hace unas semanas.

“Para nada, cuando ustedes quieren hacer eco de algo se les hace muy fácil, ustedes se tienen que dar cuenta que le hablan a la opinión pública, antes de hablar tienen que tener el porqué de las cosas, no pueden hablar por hablar, decir por decir porque no es así”.

“Yo enfrenté un problema judicial por tres años y medio y acaso ustedes me vieron irme del país. Lo que dicen es una clase de barbaridad increíble”, comentó.

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Marcel Hernández estuvo dos años con Herediano. (Fotografía: Jorge Navarro/La Nación)

Marcel afirmó que no le duele lo que digan los medios ni la gente, pues afirma que “para eso están”.

“Allá la persona que les quiera hacer caso de lo que manifiestan los medios, pero dolerme no, porque las personas que lo hacen ni me dan de comer, ni saben mi planificación, ni son mis familiares, entonces cómo me va a doler algo de personas que no ni allegadas, que no saben mi vida ni la de mi familia. No me puede doler algo por lo que están totalmente equivocados”, añadió.

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Hernández comentó que hablen de él es algo a lo que está acostumbrado, pues asi ha pasado cuando salió de Cartaginés y Alajuelense.

“Así fue cuando salí de la Liga, es que Marcel en problemas, cuando salí de Cartago, es que Marcel está en problemas. Estamos en un país de libre expresión, donde la gente puede decir lo que quiera, pero cuando se tomen el tiempo de llegar al Herediano, a la Liga, hacer consultas y preguntas de quién es Marcel, a partir de ahí probablemente podrán hablar”, expresó.