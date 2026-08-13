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Esto decía Marcel Hernández hace dos meses sobre sus negocios, ¿qué pasará con ellos?

Marcel Hernández tiene fuertes nexos con Costa Rica tras vivir ocho años en el país y tiene diversos negocios

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Por Sergio Alvarado
Marcel Hernández atendió a La Teja en su bar restaurante Nine gastro bar y Nine sport bar. Fotos: Sebastián Cárdenas
Marcel Hernández tiene diversas empresas en Costa Rica. Fotos: Sebastián Cárdenas (Sebastián Cárdenas/Sebastián Cárdenas)

La relación de Marcel Hernández con Costa Rica va mucho más allá de lo futbolístico, en ocho años que lleva en el país ha desarrollado fuertes nexos y creado diversas empresas en el país con las que emplea a más de 50 personas.

El cubano tiene una marca de ropa y una tienda, una tienda de repuestos para autos, un gimnasio y club de salud, talleres que confeccionan ropa, un equipo de fútbol en Linafa, un bar restaurante y de último una marca de batidos y smothies.

Solo en el club son más de 20 y luego se reparten en las otras empresas. Es algo bonito, pero que también lleva una responsabilidad importante, algo diferente a nivel personal y también estratégico, porque muchas familias dependen de estos esfuerzos”, indicó a La Teja en una entrevista el 6 de junio.

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Marcel es un empresario muy activo, que suele estar metido de cabeza en sus negocios, pegado mucho al teléfono y anunciando sus empresas.

Desde este miércoles sus historias de Instagram se mezclan entre los saludos tras dejar el Herediano y los anuncios de sus negocios.

“Yo creo que uno en la vida tiene que siempre intentar crecer, siempre, siempre hay algo más por hacer, siempre hay algo más para dar. Y una de las cosas que siempre me ha gustado ha sido como el tema del negocio como tal.

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“Hay familias que dependen y viven de eso, entonces eso me llena mucho, me reconforta mucho en el lado personal el hecho de que bueno, a lo mejor no te doy 10 pesos, pero el hecho de tener tu trabajo día a día, pues por lo menos sé que alimenta a tu familia”, dijo.

A pesar de vivir afuera de Costa Rica, Hernández podría dirigir sus negocios desde el celular, coordinando de lejos, como lo suele hacer normalmente.

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Marcel HernándezHeredianoNegocios de Marcel Hernández
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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