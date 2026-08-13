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Marcel Hernández da sus primeras palabras tras su salida del Herediano

Marcel Hernández apareció para dar su reacción tras su sorpresiva salida del Herediano

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Por Sergio Alvarado
09/08/2026, Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 3 del torneo de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
Marcel Hernández se despidió este miércoles como jugador del Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)

Marcel Hernández apareció para dar su primera reacción luego de su sorpresiva salida este miércoles del Club Sport Herediano.

El atacante cubano publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que envió un mensaje y agradeció a la afición florense tras dos años en el club.

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“Gracias por tanto cariño, lo dimos todo y lo ganamos todo”, expresó, como respuesta a una historia en la que se le dejó claro el cariño que le tomaron los rojiamarillos.

Marcel solicitó a la directiva florense finiquitar el año de contrato que le restaba por una oferta en el extranjero, según informó el club.

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Este es el primer mensaje que escribe Marcel Hernández al dejar Herediano.
Este es el primer mensaje que escribe Marcel Hernández al dejar Herediano. (Instagram Marcel Hernández/Captura de pantalla)
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Marcel HernándezHeredianoSalida de Marcel Hernández del Herediano
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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