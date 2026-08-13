Marcel Hernández da sus primeras palabras tras su salida del Herediano

Marcel Hernández se despidió este miércoles como jugador del Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)

Marcel Hernández apareció para dar su primera reacción luego de su sorpresiva salida este miércoles del Club Sport Herediano.

El atacante cubano publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que envió un mensaje y agradeció a la afición florense tras dos años en el club.

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“Gracias por tanto cariño, lo dimos todo y lo ganamos todo”, expresó, como respuesta a una historia en la que se le dejó claro el cariño que le tomaron los rojiamarillos.

Marcel solicitó a la directiva florense finiquitar el año de contrato que le restaba por una oferta en el extranjero, según informó el club.

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