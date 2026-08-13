Marcel Hernández dejó al Herediano en un serio problema que tendrá que resolver de inmediato

La salida de Marcel Hernández dejó sin delanteros de experiencia al Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)

La salida de Marcel Hernández del Herediano dejó al club en una situación complicada al perder a su goleador y principal referencia en ataque, más aún en los momentos turbulentos que vive la institución.

En este momento, los florenses no cuentan con ningún delantero centro disponible porque la otra opción, el paraguayo Fernando Lesme, aún no puede ser inscrito hasta que el club pague la deuda de casi 700 millones que tiene con el Ministerio de Hacienda.

Los rojiamarillos le dieron salida al mexicano José de Jesús González para traer al guaraní, jugador que en este momento sería su principal opción; sin embargo, este se marchó al Cartaginés.

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Para Fabián Zumbado, periodista y reconocido aficionado herediano, el asunto es complejo y exige movimientos rápidos, entendiendo que el nuevo atacante debería ser tico.

“Esto es un golpe durísimo para la afición, por los motivos que sean, es un golpe muy duro. porque en este momento no hay nueve en Herediano, que estarán negociando con uno, que viene otro, debería, pero en este momento no hay, es una situación complicada”.

El comunicador tiró un nombre al aire que podría sumarse en este momento: Mayron George, ficha de Sporting FC y ante la necesidad, se le ocurrió.

“Hay que solucionar ya el problema con Hacienda, yo no me traigo un delantero sino dos, entonces apuesto por otro extranjero”, comentó.

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Steven Oviedo, otro periodista que conoce muy de cerca al Team, apostaría ya mismo por Johan Venegas, quien está sin club.

“Lo de Lesme sería la solución, pero no lo veo cercana, yo tengo la solución que dice uno, pero sin dudas mañana presentaría a Johan Venegas. A mí me gustaría que le dieran la oportunidad a algún joven de la liga menor, alguno que esté preparado, pero sino hay un jugador así, me parece que Johan es la mejor alternativa por su trayectoria”.

Para Oviedo, lo sucedido con Lesme y el Tepa fue una pifia de la dirigencia por no estar al tanto del tema con Hacienda y por dejar a un jugador que era tan querido por la afición.

“En la particular creo que el Tepa es más jugador que Lesme, pero es mi opinión, pero aparte es un jugador que demostró ser muy herediano y era un amuleto, jugó tres torneos y en los tres salió campeón, yo a un jugador así jamás lo hubiera dejado ir”, finalizó.