Esto dicen en El Salvador sobre la posible llegada de Marcel Hernández

Marcel Hernández se enrumba a El Salvador tras dejar el Herediano este miércoles.

La llegada de Marcel Hernández al fútbol de El Salvador parece encaminarse cada vez más luego que la dirigencia del club Inter Santa Tecla confirmara el interés por el cubano.

La cadena ESPN conversó con el vicepresidente del club cuscatleco y reconoció que tienen una muy buena relación con el isleño y que trabajan en su fichaje.

Ricardo Ortiz, vicepresidente y codueño del club, contó que con Hernández tienen hasta una relación comercial desde hace un tiempo.

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“Marcel es un gran amigo nuestro, lo conocemos, hemos compartido. De hecho, el torneo pasado él nos hizo la indumentaria del equipo. Tenemos muy buena relación con él y ahora, lógicamente, hay conversaciones”, explicó Ortiz a ESPN.

El dirigente no asegura que tengan nada cerrado aún, pero la relación entre ambos sí les da una ventaja de primera entrada.

“No podría afirmarte o asegurarte algo, pero lógicamente por la amistad y la cercanía tenemos ese tipo de conversaciones. Ha venido varias veces acá, estuvo en el lanzamiento de la indumentaria. Tenemos una relación”, destacó.

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La marca MH Sports es uno de los varios negocios que Hernández tiene en Costa Rica y el confeccionar los uniformes de un equipo de primera división fue una de sus grandes oportunidades para expandir su marca en la región.