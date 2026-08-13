Estas declaraciones apagan la ilusión de quienes quieren ver a Newton Williams con Costa Rica

Newton Williams comentó con que selección se ilusiona por jugar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Newton Williams, delantero panameño del Saprissa, respondió de manera muy concreta y directa sobre la selección con la que aspira a jugar en el futuro inmediato.

Newton Williams aclara con qué selección quiere jugar

Este miércoles algunos periodistas difundieron la versión de que el atacante podría jugar con la Selección de Costa Rica, dado que tendría un abuelo costarricense.

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Pese a todas esas versiones, el propio Newton despejó las dudas tras el encuentro del Monstruo ante el Mixco de Guatemala al afirmar que su anhelo es jugar para Panamá.

El Búfalo dio una entrevista a ESPN en la que el periodista Estefan Monge le consultó directamente si le gustaría formar parte de la Selección de Panamá y afirmó que sí.

“Claro, creo que es un sueño que cada jugador tiene, pero lo primero es enfocarme acá en el club. Sé que si hago las cosas bien aquí, tendré ese espacio, esa posibilidad, el visto bueno del técnico”, comentó.

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Newton Williams sueña con ser convocado por Panamá

En setiembre, Panamá realizará una convocatoria a su escuadra mayor y le consultaron si se ve en esa lista y si ya ha tenido algún contacto con la Sele de su país.

“Iré paso a paso, me voy a dedicar al club y a Saprissa y Dios primero, pase lo que tenga que pasar”, indicó.