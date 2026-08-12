Esto dicen en Saprissa sobre la posibilidad de que Newton Williams juegue para Costa Rica

Este miércoles, el periodista panameño, Chepe Bomba, soltó una noticia sobre Newton Williams y la posibilidad de que el Búfalo juegue para Costa Rica.

José Miguel Domínguez dio a conocer que el atacante saprissista tiene un abuelo costarricense y, en una entrevista con La Teja, afirmó, de buena fuente, que el ariete ha valorado la opción de jugar para la Sele en el caso de que en Panamá no lo tomen en cuenta.

Chepe Bomba dijo que Newton le gustaría jugar para la Sele (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El departamento de comunicación de los morados mandó la siguiente respuesta al respecto de dicha información que soltó Chepe Bomba:

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“Hemos recibido algunas consultas relacionadas con una publicación sobre la nacionalidad de un familiar de Newton Williams.

“Al respecto, ni la institución ni el jugador nos referiremos a este tema. Newton está concentrado en recuperar su mejor forma y seguirle ayudando a Saprissa a alcanzar sus metas institucionales”, informaron en el club tibaseño.

Newton viene siendo la sensación del ataque morado tras sumar otro tanto en el pasado juego que acabó en goleada ante el Mixco de Guatemala.