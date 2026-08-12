Jugador del Saprissa tuvo un detallazo con un reconocido aficionado morado

Gerson Torres tuvo un detallazo luego del gran partido que hizo ante el Mixco de Guatemala por la Copa Centroamericana, con el popular creador de contenido tibaseño, Rey de la Cancha.

Rey de la Cancha se llevó un regalazo de parte de Gerson (IG Rey de la Cancha/IG Rey de la Cancha)

El jugador morado anotó el segundo tanto de la goleada 3-0 por parte del Monstruo a los chapines y al finalizar el duelo se acercó a la platea donde estaba el hincha de los tibaseños y le dio el regalazo que quedó grabado.

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“Nos fuimos regalados con la camiseta del jugador del partido; agradecimiento especial para mi amigo Pedro, es un tesoro que me llevo para la casa, está lindísima”, afirmó Rey en el video que publicó en sus diversas redes sociales.