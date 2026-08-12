Kendall Waston consiguió un importante récord de goles y confesó cuáles son sus dos favoritos

El defensor del Deportivo Saprissa, Kendall Waston, alcanzó la increíble cifra de 100 anotaciones después de marcarle de cabeza al Mixco de Guatemala por la tercera fecha de la Copa Centroamericana.

El zaguero tibaseño puso el 3-0 de la noche y tras el encuentro confesó cuáles son sus dos tantos favoritos de los 100 que ha marcado.

Waston llegó a 100 goles (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El top 1 es el gol contra Honduras en el Estadio Nacional”, expresó Kendall a Fox sobre dicha anotación agónica en un juego en el que la Sele estaba abajo 0-1. Con ese tanto Costa Rica logró firmar su boleto al Mundial de Rusia 2018.

“El dos, es uno contra Alajuela, pero yo jugaba con la UCR; en ese tiempo estaba como delantero; recuerdo que la bajé de pecho y de guaba, me jalé el golazo al palo largo”, explicó el futbolista morado.

La felicitación de Saprissa

Luego del gol de cabeza de la Torre ante Mixco, los morados sacaron un comunicado felicitando al defensor por llegar a sus 100 tantos.

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“El defensor central del Deportivo Saprissa, Kendall Waston, quien es uno de los capitanes de nuestra institución, así como un referente del Deportivo Saprissa, alcanzó una marca histórica en su carrera profesional: los 100 goles anotados a lo largo de su trayectoria como futbolista.

“Waston, reconocido por su poderío aéreo y su liderazgo dentro y fuera de la cancha, ha construido gran parte de esta cifra con base en trabajo duro y su principal fortaleza: el juego aéreo. Este número de anotaciones contempla los goles marcados a lo largo de toda su carrera, tanto en clubes como en Selección Nacional.

Waston anotó el tercero ante el Mixco (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Esta cifra de tres dígitos en la carrera de nuestro defensor no solo confirma su vigencia goleadora a pesar de su posición, sino que también refuerza su estatus como uno de los jugadores más históricos de nuestra institución.

“El gol 100 de Kendall llegó al minuto 32’ de la primera parte entre el conjunto morado y el Mixco, por la Copa Centroamericana, tras un buen resorteo y definición de cabeza de nuestro central”, publicaron los morados.