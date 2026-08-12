Saprissa consiguió algo más que los tres puntos contra Mixco por la Copa Centroamericana

La goleada del Deportivo Saprissa este martes contra el Mixco de Guatemala no solo significó que los morados sellaron su pase a cuartos de final de la Copa Centroamericana, sino que les dio una ventaja para la última fecha.

El triunfo de 3-0 contra los chapines deja a los morados en la primera casilla del grupo, tres unidades por delante del Olimpia, que no juega en esta jornada, sino que la otra semana visita al Alianza de Panamá donde intentará conseguir los tres puntos para alcanzar al Monstruo.

Saprissa es líder de su grupo (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Olimpia venció al Mixco 2-0 en casa y al Umecit 1-2; por ende, acumula seis unidades y una diferencia de tres goles.

Los saprissistas, por su parte, registran ya un juego más, tras vencer 1-2 al Umecit en Panamá y, en la Cueva, al Alianza por el mismo resultado, más lo ocurrido el martes ante el cuadro guatemalteco; por ende, cuentan con una diferencia de goles a favor de cinco.

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En caso de que Olimpia no gane en Panamá la otra semana, los morados tendrán la ventaja de que en la última fecha visitarán Honduras para jugar contra los leones catrachos y, si no pierden, se quedarán con el primer puesto del grupo.

En caso de que los melenudos ganen al Alianza en Panamá, si es por un gol de diferencia, los morados también tendrán la ventaja de que el empate les alcanza para el liderato, pero si los olimpistas ganan por tres o más a los panameños, el Monstruo estará obligado a sacar la victoria en territorio catracho para ser líder de su grupo.

El Monstruo llena de presión al Olimpia para su juego de la otra semana (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En caso de que los hondureños ganen por dos anotaciones de diferencia, ya entraría en juego el total de goles anotados por equipo para definir cuál de los dos conjuntos estaría por delante.

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El liderato de grupo le permite, en este caso al Saprissa, si lo consigue, evitar medirse en cuartos de final a un rival que haya ganado su grupo, además de cerrar dicha llave como local en el segundo encuentro.