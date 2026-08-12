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El fuerte ataque de Wálter Centeno Jr contra Alajuelense

Patecito llamó club fracasado a la Liga

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Por Eduardo Rodríguez

Wálter Centeno Jr. explotó tras un comentario en Teléfono Rojo por parte de un aficionado de Alajuelense tras la victoria 0-3 contra el Herediano.

Wálter Centeno Salas
Patecito le tiró durísimo a la Liga (Foto: tomada de X. /Foto: tomada de X.)

A Patecito no le gustó que le dijeran que Saprissa no gana en el Rosabalito, y que le dijeran que era “nefasto”; por eso le lanzó un fuerte dardo al aficionado y al club manudo.

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Por aficionados como usted que se alegran por un 3-0 es que su equipo es fracasado, un equipo con dos títulos nacionales en 25 torneos, y por eso son fracasados; te ilusionan, y todos los equipos han celebrado en su estadio, hasta Cartago”, expresó Patecito.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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