Juanpi Añor fue muy sincero sobre lo que le ha quedado un poco a deber en el fútbol de Costa Rica

Juanpi Añor lució de buena forma con Alajuelense ante el Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)

El venezolano Juanpi Añor ha mostrado buenas condiciones en sus primeros encuentros con Alajuelense, un futbolista que sabe manejar la pelota y habilitar de manera precisa a sus compañeros de cara a gol.

En el encuentro de este domingo ante el Herediano fue autor de una asistencia y un socio importante para que jugadores como Celso Borges puedan jugar un poco más sueltos, lo que le permite realizar otras funciones.

Añor fue el fichaje más llamativo de los rojinegros para este certamen por el cartel con el que llegó, jugó por cinco años en el fútbol español con el Málaga FC y el Huesca, con lo que conoce muy de cerca el balompié de primer nivel.

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La Teja habló unos momentos con él tras el encuentro con el Team y le preguntamos por su análisis del fútbol costarricense de lo visto hasta el momento y algo por mejorar.

“Creo que hay algo que todos ustedes (prensa) lo comentan, lo que puede hacer un poquito de falta son las canchas, obviamente, algo necesario para mejorar el nivel de la liga en general, pero al final es una liga bastante competitiva, cada cancha es difícil, cada equipo es muy complicado y estoy seguro de que en los próximos años va a mejorar mucho”, explicó.

Juanpi Añor afirma que los canchas de Costa Rica es un detalle por mejorar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cuando venía para Costa Rica tenía claro la situación, es un país con muchas canchas sintéticas.

“Hay unas mejores que otras, sin duda, pero es un tema del que hay que adaptarse, ya venía mentalizado de lo que era la liga en ese aspecto, con muchos partidos en cancha sinténtica, pero no hay excusas ni cuando se gana ni cuando se pierde”, opinó.

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Sobre su nivel, el chamo considera que poco a poco ha ido mejorando, aunque todavía la falta bastante por mostrar.

“A nivel personal creo que he ido de menos a más, sobre todo en mi ritmo de fútbol y estilo de juego, creo que se ha visto que cada vez se está viendo mi mejor versión, de la cual todavía falta bastante, pero es cuestión de irse adaptando lo más rápido posible para que esa versión sea bastante regular”, indicó.

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Añor fue muy sincero que el equipo poco a poco a ido mejorando su forma de juego, la aspiración cada vez es verse mejor, lo que coincide con su mejoría de rendimiento.

“El equipo ha ido de menos a más, hemos ido asociándonos mucho mejor sobre todo a nivel de juego ofensivo, pero cuando no nos ha ido también en ese aspecto, también hemos sacado los resultados que también es muy importante, tratar de mantener esa regularidad de juego, pero al final los tres puntos son lo primordial”.