Jeison Lucumí se luce ante Herediano, pero reconoce aspectos por mejorar

Alajuelense dedicó goles a Daniel Chacón (Jose Cordero/José Cordero)

Jeison Lucumí tuvo una de esas noches que difícilmente olvidará con la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense.

El extremo colombiano fue pieza clave en la victoria 3-0 ante Herediano en el clásico provincial y puso su firma en el marcador con un golazo desde fuera del área, aunque aseguró que el equipo está lejos de su mejor versión.

Lucumí anotó el segundo tanto de los manudos con un remate que terminó de encaminar una victoria contundente en casa del Team.

“Primero que todo, muy contento por la victoria del equipo. Como usted lo dijo, pienso que la figura fue todo el equipo. Hicimos las cosas muy bien, estuvimos muy concentrados y gracias a eso pudimos obtener la victoria”, afirmó a FUTV.

El futbolista reconoció que Herediano presionó con fuerza durante los primeros minutos, pero explicó que Alajuelense logró adaptarse al planteamiento florense.

“Sabemos que es el juego de ellos, hacer mucha presión, ganar los rebotes. Nosotros tratamos de equipararlo. Por ahí aprovechamos la pelota quieta, que nos dio mucha más confianza, y en el segundo tiempo aprovechamos mucho los espacios que nos estaban dejando”, explicó.

El manudo aseguró que el gol es uno de los mejores de su carrera.

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“Sí, uno de los mejores. Yo, la verdad, como casi no hago gol, cada gol que hago para mí es muy bonito”, respondió.

El colombiano también destacó la confianza que le generan al plantel los últimos resultados, aunque aseguró que todavía tenían aspectos por mejorar.

“Con la victoria siempre va a ser más fácil, pero sabemos que tenemos que seguir corrigiendo. Tenemos que imponernos más en el campo de juego y así seguir mejorando para ganar más partidos”, concluyó.